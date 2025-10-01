Zverev encabeza la lista de figuras del Abierto Mexicano, que también tendrá a Davidovich

El alemán Alexander Zverev, tercer mejor tenista del mundo, encabeza la lista de figuras que estarán en febrero próximo en el Abierto Mexicano que se disputa en el balneario de Acapulco, informaron este miércoles los organizadores.

En una rueda de prensa, los directivos dieron a conocer el nombre de los primeros ocho de 32 jugadores que estarán en la edición 33 del torneo ATP 500, el más importante que se disputa en México y que en 2026 se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero.

Junto a Zverev, monarca del certamen en 2021, se confirmó la asistencia del estadounidense Ben Shelton, sexto del ranking de la ATP; y del italiano Lorenzo Musetti, noveno.

El noruego Casper Ruud, duodécimo; el español Alejandro Davidovich Fokina, vigésimo; el italiano Flavio Cobolli, vigésimo segundo; el búlgaro Grigor Dimitrov, vigésimo séptimo, y el estadounidense Frances Tiafoe, vigésimo octavo.

Zverev es un participante habitual en el Abierto Mexicano, en el que ha disputado las finales de 2019, que perdió ante el australiano Nick Kyrgios, y 2021, en la que venció al griego Stefanos Tsitsipas.

Shelton es el otro nombre sobresaliente. El norteamericano obtuvo su primer Másters 1.000 esta temporada, el de Toronto, mientras que Musetti cierra a los jugadores ubicados en el ‘top ten’.

Ruud y Davidovich Fokina son otros de los jugadores que han sido finalistas en al Abierto Mexicano; el noruego lo fue en 2024 y el español en 2025, ambos cayeron en el partido por el título.

Junto a la revelación de estos tenistas, se dio a conocer que el exjugador argentino Juan Martín del Potro se convertirá en embajador del certamen, rol en el que participará en dinámicas con el público. ‘Delpo’ ganó el Abierto en 2018.

“Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más en el Abierto Mexicano. Seis jugadores dentro del ‘top 20’, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco”, comentó el director general del certamen, el colombiano Álvaro Falla.