Zaragoza y Olea hacen jaque de oro en los NC2023

La delegación estatal de ajedrez no se quiso ir de la sede principal de los Nacionales CONADE con las manos vacías y gracias a la destacada participación de Miguel Zaragoza, quien se colgó seis medallas de oro, y de Scarlett Olea, con una de oro y una plata, Nuevo León concluyó su andar en la gran fiesta del deporte amateur con siete preseas áureas.

Los primeros tres días de competencia en la prueba clásica, se mostraron reñidas entre todos los contendientes. Sin embargo, Olea Valle de la categoría sub 16 femenil, refrendó su título de anteriores ediciones, después de llevarse el primer metal dorado del certamen con un total de 5.5 puntos. En la última jornada, logró una medalla de plata en ritmo relámpago.

Para los siguientes días, Miguel Zaragoza Alanís de la sub 14 varonil, resaltó su garra neoleonesa, al llevarse dos oros en la prueba de ritmo rápido, dos de ritmo semirápido y dos de ritmo relámpago mixto. Con estos resultados, el multicampeón nacional 2023, fue la mejor pieza de la selección de Nuevo León.

Nuestra selección estuvo conformada de igual manera por Mely Briseño Fernández de la sub 16 femenil, Jan Frans Van der Linden Costello de la sub 16 varonil y de Sofía Rodríguez de la sub 14 femenil, además de los atletas ya mencionados. Todos ellos dirigidos por el entrenador, Conrado Múñoz.

Después de una semana de muchos retos en el Holliday Inn Villahermosa Aeropuesto, la SNL de la especialidad se suma al medallero con 7 oros y se despide dignamente del torneo.