“Yo no tengo nada qué demostrar”, Checo Pérez

*Comienza el reto Cadillac en Fórmula Uno.

En las últimas horas se dio a conocer de manera oficial que Sergio Pérez formará parte de Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula Uno.

Ante las grandes expectativas que se han generado en torno a este proyecto, en el que el piloto mexicano será compañero de Valtteri Bottas, Pérez aseguró que no tiene nada qué demostrar como piloto de Fórmula Uno, la máxima categoría del automovilismo en la que ha corrido por más de una década.

“No creo que tenga nada que demostrar, cuando ves la cantidad de puntos que han sumado (quienes han ocupado su puesto en Red Bull), son como cinco puntos en toda la temporada. Así que creo que no tengo nada que demostrar en ese sentido”, dijo el mexicano, en referencia a lo que logró con la escudería austriaca.