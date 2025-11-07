Yan Diomande, la nueva joya que impulsa al RB Leipzig

Ole Werner salió del Werder Bremen con destino a Leipzig con la única misión de volver a la contienda por Europa, y lo está consiguiendo. Sin demeritar el trabajo de Werner, parece que Jürgen Klopp, director global de fútbol de Red Bull, está contagiando un poco de su aura de entrenador élite al modesto Ole de 37 años, cuyo mérito más laureado ha sido devolver al Bremen a la primera división del fútbol alemán en 2022.

Sin un palmarés a sus espaldas, el futuro es ahora para el actual entrenador del RB Leipzig: el equipo que sigue sumando victorias y siembra buenas impresiones semana a semana a medida que transcurren las jornadas del campeonato 2025/2026. Stuttgart fue otra víctima más en el camino de los Toros Rojos, cuyo ataque se encuentra en plena evolución esta temporada.

Diomande hace olvidar el pasado

Hasta hace poco, los nombres de Xavi Simons, Lois Openda y Benjamin Sesko revestían no solo al equipo de la bebida energética, sino a la Bundesliga en su totalidad. Su reciente partida dejó un hueco, pero también su consecuente área de oportunidad. Y es que el tridende mencionado ya ha cedido protagonismo ante una nueva generación compuesta por el brasileño Rómulo, el noruego Antonio Nusa y, especialmente, el marfileño Yan Diomande.

El chico de apenas 18 años ha irrumpido con fuerza en la Bundesliga. Con dos goles y tres asistencias, es el arma secreta y pieza clave del revolucionado equipo. Su llegada en verano procedente del Leganés fue toda una sorpresa. Venía de haber descendido con el club español, pero en Leipzig la acogida fue entre algodones, donde de inmediato dio muestras de su potencial. La pregunta entonces para Werner sería dónde exprimir ese talento al máximo.

“Juventud divino tesoro”, reza el popular dicho: Diomande combina técnica, velocidad y naturalidad sobre el rectángulo verde. La madurez, no obstante, es el aditivo que hace funcionarlo todo a la hora de la verdad.

Por ello, el entrenador Ole Werner no escatima elogios: “Es muy difícil detenerlo en el uno contra uno, tiene buena velocidad y un gran sentido del tiempo en muchas situaciones”, comentó Werner. Pero, todavía más importante para la cohesión del equipo y el éxito colectivo, son otras cualidades: “Defiende para el equipo y es muy bueno en la presión tras pérdida (de balón). Eso es una cuestión de mentalidad. Y él lo demuestra.”

Diomande ya do prueba de su calidad. En la jugada del 3-0 ante Augsburgo le sacó cuatro metros en cuatro segundos a su marcador antes de asistir a Nusa. También contra Stuttgart destacó en la jugada del primer gol, y luego él mismo anotó el segundo tanto de su equipo. A partir de esto, la respuesta llegó a Werner: el chico con la dorsal 49 es su extremo por derecha.

El objetivo: Champions League, no Bayern Múnich

“Fue una semana casi perfecta”, afirmó el entrenador, tiempo en el cual su equipo anotó 13 goles en tres partidos, ya registra ocho partidos sin perder, y va segundo en la Bundesliga con 22 puntos en nueve juegos, el mejor comienzo en la historia del club a nivel local. En el discurso, sin embargo, no se habla de perseguir al Bayern Múnich.

“El Bayern es la crème de la crème. Nosotros tenemos otros objetivos”, sostuvo el capitán David Raum tras el 3-1 ante Stuttgart. Por el contrario, el RB Leipzig prefiere saberse por encima de otros equipos como el propio Stuttgart o el Borussia Dormund, a los que hoy consigue superar en la tabla. El objetivo no es ir a la caza del multicampeón bávaro, sino el regreso a la Champions League.



El proyecto encabezado por Jürgen Klopp y secundado por Ole Werner ya comenzó el despegue tras la reestructuración del plantel en verano. Compromiso y cohesión son los grandes distintivos respecto a la campaña pasada. “Ahora todos trabajan para el equipo. Tenemos un espíritu de grupo increíble. Es divertidísimo. Y cuando además llegan los resultados, se vuelve muy difícil jugar contra nosotros”, añadió Raum.

Por su parte, Diomande, consciente de su crecimiento, lo resume sencillo: “Estoy ganando confianza y trabajando mucho la definición. Me da mucha satisfacción ver los resultados.” Con un chico maravilla entre sus filas, y de la mano de una identidad renovada, RB Leipzig puede decir: Europa a la vista.

