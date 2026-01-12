Ya son 25 años de historia Fuerza Regia en el basquetbol

*Una corta pero destacada historia.

El proyecto que nació del anhelo de construir un conjunto competitivo en el baloncesto profesional llevó a Sergio Ganem Pérez (+) a dar vida, el 12 de enero de 2001, a Fuerza Regia, franquicia que con el paso del tiempo se ha consolidado como la más ganadora en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Impulsado por su amor al deporte ráfaga, Ganem Pérez, quien fungía como presidente del equipo, trabajó estrechamente junto a su hijo, Sergio Ganem Velázquez, para dar forma a la quinteta regiomontana, misma que hoy conmemora 25 años de trayectoria.

El debut oficial de Fuerza Regia dentro de la LNBP se registró el 31 de julio de 2001 en el Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México, escenario que entonces albergaba a la Ola Roja del Distrito Federal, a la que el conjunto norteño superó con marcador de 91-80.

Aquel primer plantel estuvo conformado por los extranjeros Carlus Groves, Gerald “El Profesor” Williams y Antonio “La Chispa” Rivers, además de talento nacional como Marcos Dorado, Emiliano Montoya y Felipe Sánchez, bajo la dirección técnica de Oswaldo Paredes.

El Gimnasio Nuevo León, ubicado en el cruce de Gonzalitos y Ruiz Cortines, fungió como la sede original del equipo hasta la campaña 2013-2014, cuando la franquicia se mudó a su actual hogar, el Gimnasio Nuevo León Unido, hoy conocido como Arena Mobil.

Durante esa misma temporada se despidieron del baloncesto profesional los mexicanos Alonso Izaguirre y Felipe Sánchez, siendo este último homenajeado con el retiro del dorsal número 13.

La visión de Ganem Pérez también permitió que Fuerza Regia ofreciera espectáculos de talla internacional con la presencia de figuras como Dennis Rodman en 2004, el gigante chino Sun Ming Ming en 2007 —considerado en su momento el jugador más alto del mundo con 2.36 metros—, así como la visita de Shaquille O’Neal en 2012.

Tras el fallecimiento de Sergio Ganem Pérez, el 8 de enero de 2014, su hijo asumió la presidencia de la organización. Tres temporadas más tarde, el esfuerzo rindió frutos con la obtención del primer campeonato en la historia del club.