Ya nos tocaba un resultado así, no se lo esperaban: “Mochis” Cárdenas tras la serie con América 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se alistan para enfrentar al Toluca por las semifinales del Apertura 2025 pero aún no olvidan la proeza ante América.

En voz de Luis Cárdenas, el arquero albiazul resaltó lo realizado en Ciudad de los Deportes, pues también mandaron a callar la cábala americanista en pleno juego.

“Lo más bonito de esa canción es que la tenían tocando justo cuando cae el gol, como que no se lo esperaban fue lo mejor. Nos tocaba una a nosotros también. Nos dimos cuenta que también podemos hacer ese tipo de partidos, esas remontadas de último momento y lo disfrutanos.

La verdad es que muy contentos por la instancia en la que estamos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. También encontramos un gran equipo que ha venido haciendo las cosas muy bien últimamente. Con mucho corazón y con mucho coraje sacamos el resultado, que era lo más importante. El equipo creo que terminó comportándose a la altura y dimos un paso al frente. Como dices, vamos contra Toluca, que es el actual campeón, el líder. Pero ellos también saben que van contra un gran grupo, un gran equipo y que vamos a salir adelante”, comentó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Mochis” siente una revancha ante los diablos tras el 6-2 en contra durante la fase regular.

“Creo que lo más bonito del fútbol es que te brinda revanchas muy rápido. No podemos dejar pasar el resultado que tuvimos, pero también hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas que vimos de ese partido que seguimos analizando y estamos viendo la manera de cómo sacar el resultado.

Primero que nada, saber que la eliminatoria dura 180 minutos; que pase lo que pase en la ida no es un resultado definitivo, para bien o para mal. Debemos jugar con mucha inteligencia y no regalar nada, no regalar minutos, porque en estas instancias contra estos equipos sabemos que son contundentes y te pueden matar”, añadió.

Por último, el cancerbero reconoció la calidad del plantel escarlata, sobretodo de Paulinho y la dirección técnica de Antonio Mohamed, a quien lo tuvo en su estancia con los regios.

“Sabemos que es un gran jugador; por algo ha quedado campeón de goleo en varias ocasiones. Pero nos enfocamos primero en el equipo, en cómo hacerlo mejor todos juntos. Como dice el profe, la defensa empieza desde el ataque. Así que trataremos como equipo de frenar al rival, no solo a un jugador.

Muy agradecido con él, como con todos los entrenadores que he tenido. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos bien lo que hace y cómo trabaja.

Ahora nos toca ser rivales y trataremos de pasar nosotros”, dijo.

El duelo de ida está pactado para las 21:10 horas del miércoles y se cerrará el sábado en la “Bombonera”, todo indica que a la misma hora.