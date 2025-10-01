Ya huele a clásico estudiantil, Prepa 2 “Quema el Borrego”

A pocos días de la celebración del clásico de fútbol americano de la ONEFA entre los Auténticos Tigres de la UANL y los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Monterrey, la explosión de euforia estalló este martes cuando más de 2 mil bachilleres de la Preparatoria N° 2 realizaron su tradicional Quema del Borrego.

En el evento celebrado en la explanada central de la legendaria institución educativa, estuvieron presente 13 jugadores integrantes del plantel felino, una gran mayoría de ellos con orígenes vaqueras, quienes acompañados del M.E.S. Óscar Cortés Torres, director del plantel, lanzaron arengas antes de encaminarse hasta la parte central de la explanada para en forma simbólica en una piñata diseñada en forma de “borrego” encender la pasión que motivará a los jugadores este próximo viernes 3 de octubre, cuando en el sintético del estadio Banorte del ITESM se lleven a cabo las acciones de la contienda deportiva.

“Estamos conscientes de que este ritual (quema del borrego) forma parte de un juego deportivo, que, a la conclusión del mismo, ambas instituciones educativas volverán a tenderse las manos en señal de hermandad”, comentó Cortés Torres en su mensaje a la comunidad estudiantil.