Ya estamos entre los más grandes de México: Nahuel Guzmán 

Monterrey, Nuevo León. El eterno debate de si Tigres es un equipo grande o no, parece terminado para Nahuel Guzmán.

El histórico arquero felino confirmó que el club regio ya está dentro del selecto grupo de los más grandes del fútbol mexicano. Más no sabe en qué posición gradual, pues eso lo determinan los medios.

“Ya estamos ahí, considero que es una institución que ya está ahí, por identidad, por logros, por resultados, por recorrido. Después, entramos siempre en una discusión también un poco banal, porque la verdad que los que ponen y sacan de esas posiciones, perdón, y lo dije siempre con respeto, son ustedes, son los que están de ese lado, que hablan más o menos de de uno o de otro.

Personalmente considero que Tigres ya está en ese lugar. Después, ¿en qué lugar? Ahí, bueno, nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque los aficionados hay mucho mucho juego ahí. Entonces, creo que, más allá de que a veces manejemos un perfil un poco más o un poco menos bajo, este club ya está entre los más grandes de la liga mexicana y del continente”, dijo.

Sobre si situación contractual, el “Patón” reconoció quedarle aún seis meses de vínculo con los regios, mismos que a André Pierre-Gignac y del que tratará de disfrutarlos hasta donde alcance. Sin embargo, desconoce el futuro del francés, a quien lo han candidatean como próximo directivo en la institución.

“Bien, me quedan estos seis meses con una posibilidad de continuar con el vínculo. Creo que ya son como momentos en donde vamos paso a paso, también de acuerdo a lo que cada una de las partes quieran. O sea, no hay nada raro. Siempre fuimos bastante transparentes con el vínculo, tanto en la charla interna con los responsables como con ustedes, así que es un un vínculo muy lindo, bastante sano.

Con el gordo, es como que cada entrenamiento y cada partido es el último, ¿viste? No sabes con qué te puede salir. Entonces, soy un agradecido de poder estar compartiendo todavía con él. Agradezco estar compartiendo todavía con él con la misma intensidad, con las mismas ganas, con el mismo hambre, con la misma intención de de competir y ganar. Y lo que venga, desconozco cuáles son las ganas que tenga de él, y ojalá podamos seguir. Tengo entendido que se quiere quedar en la ciudad”, finalizó.

Cabe destacar, que al rosarino si bien le restan medio año de contrato con los universitarios, posee una cláusula de extensión automática por un año más, misma que se puede ejercer mientras amansar partes estén de acuerdo. En el caso del “Bómboro”, todo indica que será su último considerando la posición que radica.