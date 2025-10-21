Xabi Alonso: “Güler es una mezcla entre Özil y Guti”

Madrid, 21 oct (EFE).- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, analizó el crecimiento del turco Arda Güler, orgulloso de la importancia que ha ganado en el juego, y al que, “por calidad”, aseguró que ve como “una mezcla entre Özil y Guti“.

“Con Özil no es sólo por el origen de dónde vienen. Por la calidad que tiene es una mezcla entre Özil y Guti“, opinó. “Guti tenía esa calidad para jugar cerca de la construcción y del delantero, para dar el último pase que no es fácil de encontrar. Con Mesut, disfruté mucho. Cuanto más encontramos a Arda, el juego mejora. Hay que seguir empujándole, acompañándole, pero estamos muy contentos con su madurez y el peso que está cogiendo en el juego”, ensalzó.

Centrado en el duelo europeo ante el Juventus de la tercera jornada de la Liga de Campeones, Xabi Alonso valoró el regreso de sus laterales derechos Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, sin desvelar si tendrán minutos, y descartó que lleguen a tiempo Dean Huijsen o Dani Ceballos.

“Es un clásico del fútbol europeo. La Juve pertenece a esos clubes selectos que hacen grande el fútbol europeo y se han enfrentado muchas veces con el Real Madrid, yo he jugado alguno. Estamos muy preparados, el equipo está con ganas de la tercera victoria en Champions y tener un muy buen arranque. Necesitamos al estadio”, dijo.

Demostró Xabi Alonso que pese a no dirigir al Real Madrid el pasado curso, lo siguió de cerca en cada partido, al recordar la mala fase de liga que hizo en la Liga de Campeones. EL objetivo en el presente es acabar entre los ocho primeros.

“La Juve, hasta las tres últimas semanas, venía en muy buena línea. Ante el Inter logró una gran victoria e independientemente de sus últimos resultados, estamos alerta para mañana. Cualquier equipo italiano que viene en momento de dificultad puede ser doblemente peligroso. No recuerdo como venía el Milan el año pasado, pero recuerdo cómo fue el partido y lo tenemos presente”, manifestó.

“No tenemos que olvidar la historia. La Juve es un gran equipo históricamente y de presente. Tiene jugadores muy buenos que saben competir y Yildiz es uno de ellos. Su progresión es fantástica. Él estaba en el Bayern cuando yo estaba allí y ver su progresión me alegra mucho”, añadió.

Enfocando a su equipo, Xabi Alonso celebró el momento goleador y de liderazgo del francés Kylian Mbappé y pidió paciencia con el argentino Franco Mastantuono.

“Kylian no es sólo por los goles, la influencia positiva en el equipo es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando a controlar mejor los partidos. Siempre va a marcar, más o menos, pero su influencia es mayor y es fundamental. Lo necesita el equipo y está creciendo muchísimo. Está en un momento muy bueno vital, personal. Él es muy analítico e inteligente. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien”, analizó.

“Franco ha llegado hace un par de meses, viene de un entorno totalmente distinto en Argentina y tiene solo 18 años. Tenemos que ayudarle. Soy optimista. Va a seguir mejorando, está en el lugar adecuado y estamos encantados de que esté con nosotros”, valoró.

Preguntado por las opciones de salida del delantero brasileño Endrick, que tras recuperarse de su lesión aún no ha disputado ningún minuto esta temporada y ve en peligro su presencia en el Mundial 2026, Xabi Alonso pidió paciencia sin valorar la opción del mercado invernal.

“No estamos en ese momento. La competencia en las posiciones de arriba es intensa y hay que estar preparado para el momento y en el contexto de cada partido. Tanto Endrick, Gonzalo como Brahim tienen que estar preparados porque van a entrar y hay que estar preparados. Esto es la élite y necesitamos a muchos y buenos”, aseguró.

En una semana en la que el Real Madrid disputará el clásico del fútbol español, Xabi Alonso dejó un análisis positivo del momento de su equipo.

“Vamos a ir hasta el final con la plantilla que tenemos. Estamos en una línea creciente. Podemos jugar bien y competir de manera constante. Tenemos una plantilla completa con diferentes cualidades. El fútbol está evolucionando y tenemos jugadores dinámicos que tienen potencial para desarrollarse. Mi trabajo es ir acompañandoles, invertir en ellos para que sean mejores al final de temporada. Estoy convencido. En dos meses estamos viendo la evolución de muchos y en medio largo plazo veremos más. Está claro que queremos competir ya y lo estamos haciendo bien con ambición de mejorarlo”, sentenció. EFE

rmm/og

(c) Agencia EFE