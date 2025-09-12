Xabi Alonso: “El que lo merece, jugará”

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, no descartó el regreso del brasileño Rodrygo Goes al extremo derecho para ser titular en San Sebastián ante la Real Sociedad, y mandó un mensaje a sus jugadores, tras anunciar rotaciones hasta el siguiente parón de octubre, al afirmar que “el que lo merece, jugará”.

“Afortunadamante tenemos una competitividad sana dentro de la plantilla. Es bueno para el equipo y para los jugadores que estén exigidos para dar lo mejor de uno mismo. Saben que hay compañeros preparados y es muy sano para el día a día de la plantilla que no haya gente que se sienta descolgada. El que lo merece jugará y eso va a ser muy repetitivo todo el año”, aseguró en rueda de prensa.

En esa línea, tras cerrarse el mercado de fichajes y con Rodrygo Goes quedándose en el Real Madrid, el técnico tolosarra no descartó la opción de que juegue de inicio con Vinícius y Kylian Mbappé. Hasta el momento, en los tres partidos de la temporada, compitió con ‘Vini’ en banda izquierda.

“Sí que pueden jugar juntos”, confesó Xabi. “Han jugado mucho el año pasado y lo pueden hacer dependiendo del partido. No es algo que esté descartado por no haberlo hecho hasta ahora. Pretendemos sacar conclusiones muy definitivas tras un periodo muy corto. Un poco más de calma y se podrá valorar con un tramo más amplio”, pidió.

En el reparto de liderazgo, Xabi Alonso intenta que no recaiga todo en Mbappé y, pese a elogiar al delantero francés, repartió responsabilidades.

“Kylian está en muy buen momento, no solo futbolístico, también de personalidad. Después de la primera temporada en el Real Madrid, afronta la segunda con muchas ganas. Le ves asumir ese rol en el día a día pero no es solo él, tiene que ser compartida esa personalidad para construir un núcleo fuerte en el vestuario e ir construyendo lo que queremos ser. Kylian es fundamental en el desarrollo del equipo. Le necesitamos”, valoró.

El regreso a San Sebastián

Xabi Alonso vivirá un partido especial en la vuelta a la que fue su casa. “Espero que mi padre (Periko Alonso) vaya con nosotros, estoy convencido de que sí. En casa es un partido especial”, bromeó

“Siempre la visita a Anoeta es exigente y contra un buen rival. Estamos con ganas de volver a empezar después del parón. No lo tomo como primer examen grande. Cada partido tiene mucha trascendencia y son puntos que igual en un largo plazo, pueden ser decisivos. Hay que darle importancia. Cada partido puede ser decisivo”, añadió.

Incidió Xabi en que el duelo ante la Real Sociedad es el arranque de un nuevo bloque en los que aumenta la exigencia. Desde ahora el Real Madrid ya no jugará un partido a la semana. “Ahora empezamos el bloque exigente con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos a todos en la misma dirección”.

“Ha sido positivo el parón, todos han vuelto sanos y hemos tenido más jugadores de lo que normalmente en el club suele haber. Queremos seguir creciendo y consolidando cosas. Empezamos en Anoeta con una salida exigente”, manifestó.

En el aspecto táctico, el técnico madridista no descartó volver a una defensa de cinco con tres centrales. “El Mundial fue un contexto diferente pero lo tengo en la cabeza, no lo he olvidado y lo podemos volver a usar. Tenemos cinco centrales y por las cualidades de los jugadores podemos hacerlo. Por no haberlo hecho en tres partidos no es definitivo”, argumentó.

Y opinó sobre la explicación de jugadas en la iniciativa que estrenó esta semana el CTA. “A mí no me parece mal, hay puntos que puedes estar más de acuerdo o en desacuerdo. No estoy tan seguro de que ayude a que haya menos errores pero vendría bien. Hay que aceptar que errores va a seguir habiendo y poder contribuir de la mejor manera”, sentenció.

(c) Agencia EFE