Volveremos a insistir en querer ganar la Leagues Cup: Fernando Ortiz

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados alistaron trabajos para su debut en la Leagues Cup 2024 ante Austin FC, certamen el cual buscarán ganar, así lo dejó en claro Fernando Ortiz.

El técnico argentino recalcó que si bien no pudo tener el mejor nivel al equipo durante las primera fechas en Liga MX, tratarán de reflejar lo mejor del trabajo diario realizado.

“Esa es la realidad. No tuvimos quizás las fechas en la liga local donde no tuvimos el mejor equipo o la idea de juego que queremos y pretendemos, pero trabajamos a diario. Lo ves a diario que nosotros insistimos en lo que creemos y que ellos puedan estar tranquilos a la hora de reflejarlo en el campo de juego.

Estaremos en una competencia de nuevo, la que ya hemos jugado y hemos hecho un gran papel en la anterior. Volveremos a insistir en querer ganar la copa, pero tenemos que ir partido tras partido y el día martes va a ser un partido difícil contra un gran rival”, mencionó.

Cabe destacar, que los regios fueron el mejor club mexicano durante la edición anterior, llegando hasta instancias de semifinales y quedarse en cuarto lugar.

Por otro lado, espera un formato justo en cuanto al calendario de viajes se refiere, siendo este factor uno de los más criticados durante el certamen anterior, además de hablar del próximo rival.

“Esperemos. (Justo el formato). Es algo que creemos y confiamos que no va a haber tantos viajes como la Copa anterior. Hasta que no suceda no puedo confirmar. Pero sí obviamente confiamos en la palabra de la organización.Bien.

Es un equipo que juega muy bien en bloque. Tiene jugadores muy interesantes en mitad de cancha hacia adelante. Es un equipo que ha hecho muy bien las cosas en su liga, creo que es un rival digno de respetar”, dijo.