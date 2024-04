Vivimos un clásico muy diferente: Fernando Ortiz

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se van con un sabor muy dulce luego del empate sobre la hora contra Tigres, en un Clásico Regio bastante diferente a mucho, al menos así lo dejó en claro Fernando Ortiz.

El argentino destacó que lo vivió al grado de sentirlo como si fuese un derbi nacional y si bien reconoce ser un buen resultado, no está conforme con ello.

“Creo que hoy vimos un clásico muy diferente, se vivió un clásico muy pasional. Del lado nuestro y del lado del fútbol de la ciudad, creo que es muy bueno verlo y compararlo. Quizá con el clásico nacional, pero que la ciudad se quede tranquila, que hay un clásico que se ve en todo el mundo y a nivel país.

Hoy se vivió realmente un clásico a nivel no solo regional, sino nacional. De esa manera lo sentí y lo sentimos todos. Creo que vimos un gran espectáculo. Yo, si bien acá el entrenador tendrá sus conclusiones luego del partido y tomará decisiones pero para el espectáculo creo que fue muy bonito. Para finalizar, si bien es un resultado que nosotros teníamos que contar por la segunda derrota que teníamos en la Liga, me voy satisfecho, pero no conforme a mi resultado”, confesó.

Asimismo, sintió estar en su mejor momento de conexión con la afición desde su llegada have ya casi un año atrás.

“Desde el momento que nosotros estamos a cargo del equipo, al ser cuerpo técnico, creo que es hoy el mejor momento que estamos viviendo con la afición. Eso es algo que los jugadores han logrado, de ciertas circunstancias vividas en divisas anteriores, y hoy han tenido esa conexión con la gente, creo que estamos en la misma línea Se ha hecho notar no solamente en el partido de copa sino en partidos anteriores”, agregó.

Aclaró altercado con banca de Tigres

Por último, el ‘Tano’ explicó un poco lo sucedido al final, pues tras el empate de Germán Berterame hubo un ligero conatos e bronca con la banca felina, a la cual pidió disculpas.

“Ellos interpretaron que yo grité el gol hacia el sector de ellos. Yo les dije que no, que no fue de esa manera, que si lo sintieron de esa manera. Soy de pedir disculpas, yo creo que muy pocas veces en mi vida como entrenador he festejado un gol de la manera que lo he hecho, al no saber festejar, quizás ellos entendieron de esa manera. Pero si se sienten ofendidos de esa parte, pido disculpas, jamás tuve la intención de gritar Soy muy respetuoso con la gente Y más de eso”, dijo.