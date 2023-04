Vital triunfo de Estudiantes

En un gran encuentro, el cual se definió en la parte complementaria, el tradicional Deportivo Estudiantes vence por tres goles a cero al no menos reconocido Taller Eléctrico El Borrado, dentro del torneo de futbol de la liga Popular Escobedo.

Duelo perteneciente al máximo circuito de la Primera Especial de la zona uno, celebrado en el campo Escobedo, presenciado por un buen número de aficionados, quienes disfrutaron de un choque entretenido, con dos cuadros que saben del oficio.

Con esta victoria los Estudiantes de nueva cuenta son favoritos para llegar a la fiesta de los ocho grandes, en tanto los de Borrado pese a la derrota ya tienen su boleto para luchar por el monumental trofeo de campeón de campeones.

Un primer tiempo de mucha garra, tanto en una, como en otra guarida, donde se crearon infiidad de jugadas emotivas y de gran nivel y no sería sino hasta casi al final del primer lapso los Estudiantes le ponen número al casiller y ya en la parte complementaria, Borado crea varias opciones que no logran aterrizar, en tanto los ganadores aumentan con otros dos pepinos.Los cuales dos fueron convertidos por conducto de Alejandro Ochoa y otro por su compañero Rubén Arellano, para llevarse los tres puntos en disputa y prepararse para el play off.