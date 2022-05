Visita Ivonne Álvarez el CARE “Niños Héroes”

Como parte de una visita de trabajo la Presidenta del H. Congreso del Estado de Nuevo León, Ivonne Álvarez García, se reunió con el Director General del INDE N. L., Coach Frank González, en el CARE “Niños Héroes”, para conocer sus instalaciones y saber un poco más acerca del deporte estatal.

“Me voy muy feliz de lo que se está haciendo, muy contenta de conocer cada uno de los espacios con los que cuenta este CARE, y además los grandes proyectos que se tienen para esta área.” Comentó Ivonne Álvarez García.

El recorrido comenzó en la Villa Deportiva, en donde conoció el área de habitaciones y el comedor de los atletas, pasó al Centro Acuático en donde pudo conocer algunos de los objetivos que se tienen para esa instalación; posteriormente se trasladó al que un día fue el Museo de Fauna, instalación que funcionaría para brindar un mayor espacio al área de Calidad en el Deporte; y cerró en el Lago, en el cual también se pretende realizar próximamente un proyecto deportivo.

“Para mí es muy importante porque ella no conocía el CARE, le hice la invitación y vino amablemente, conoció todas las áreas con el fin de ver todo lo que se puede mejorar en estas instalaciones. Ahora recibí una invitación de su parte para que vengan (al CARE) más diputados junto con ella para conocer las instalaciones. Hay tres o cuatro proyectos que yo traigo desde antes de estar “sentado en la silla”, empecé a analizar y ver necesidades, sé lo que el deporte necesita, a veces no podemos tener todo, pero hay cosas que no nos pueden hacer falta, ¿para qué?, para ganar.” Dijo el máximo dirigente del deporte en el estado.

Además de los proyectos antes mencionados, el CARE “Niños Héroes” ha recibido ciertas atenciones desde hace algunas semanas, con la arborización y reforestación de ciertas áreas, así como el mantenimiento intensivo de las áreas deportivas, entre otras cosas.

Con información del INDE