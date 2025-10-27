Vinícius, en su enfado en el cambio, según Dazn: “Me voy del equipo”

Madrid, 27 oct (EFE).- El brasileño Vinícius Junior fue protagonista del clásico por su enfado tras ser sustituido en el minuto 73 de partido. Gestos y palabras hacia su entrenador, Xabi Alonso y en referencia a su futuro en el club, según captaron las cámaras de Dazn: “`Siempre yo. Yo me voy del equipo”, gritó ‘Vini’ cuando salió del terreno de juego.

Un cambio que provocó incredulidad en Vinícius cuando vio el dorsal ‘7’ en la tablilla para dar entrada a Rodrygo. ‘Vini’ se demoró en irse del terreno de juego y, por el camino, realizó aspavientos y gritos para demostrar su enfado.

“¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu! -en castellano, vete a tomar por culo-”, fueron las palabras del brasileño.

Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un “venga, Vini, hostias”, y ninguno de los dos interaccionó en el cambio.

Además, cuando Vinícius acabó saliendo del terreno de juego, demostró aún más su enfado y puso de relieve su pérdida de estatus en el Real Madrid de Xabi Alonso: “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”, fueron, según publicó Dazn, las palabras de un Vinícius, que se marchó directamente al vestuario.

Tras tranquilizarse, el brasileño volvió al banquillo y más tarde fue uno de los protagonistas en las dos tanganas que cerraron el clásico. Estuvo entre los que se encararon en la zona técnica tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 y, tras Carvajal, le dijo a Lamine y le hizo el gesto de “hablas mucho”, por las declaraciones de este días antes del clásico.

El ‘10’ azulgrana dijo “roban, se quejan y hacen cosas…”, en referencia al Real Madrid, durante un evento de la ‘Kings League’. Y los jugadores del conjunto blanco se lo recordaron sobre el terreno de juego.

Entre ellos, un Vinícius que tensó más la relación con Xabi Alonso, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos, estreno en Liga de Campeones incluído, y se viera relevado en su papel de líder por el francés Kylian Mbappé.

Y tras el partido, Xabi Alonso habló de lo ocurrido. Sin querer entrar públicamente a valorar la reacción de su futbolista ni dejarle un mensaje, como sí hizo el brasileño.

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos”, señaló.

“Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario”, amplió.

(c) Agencia EFE