Vinícius da la bienvenida a Ancelotti a Brasil: “Eres el mejor”

Vinícius Junior dedicó este viernes una carta de agradecimiento al italiano Carlo Ancelotti, tras hacer oficial el Real Madrid su marcha del club, y le dio la bienvenida a la selección brasileña, asegurando que es “el mejor”, con el agradecimiento por la ayuda en su crecimiento como futbolista.

“Gracias, míster. Por tanto. ERES EL MEJOR” es el comienzo de lo que Vinícius anunció como una carta abierta a Ancelotti en sus redes sociales, que acompañó de un carrusel de imágenes celebrando éxitos juntos.

“Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado en cada momento, dentro y fuera del campo. Ganamos dos ‘Champions’, dos Ligas y muchos otros títulos… pero lo que más valoro es la forma como me trató, la humildad y la manera como has manejado todos estos años”, agradece ‘Vini’.

“Construimos más allá del fútbol. Siempre me defendiste y me protegiste cuando más lo necesité. Hoy es difícil decir adiós. El vestuario del Madrid te va a extrañar. Yo te voy a extrañar. Pero al mismo tiempo, me alegra saber que ya tenemos fecha para el reencuentro: ahora, vistiendo juntos la camiseta de la Selección Brasileña. Es el destino. Te espero en BRASIL”, añadió.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció el 12 de mayo la contratación del técnico italiano Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de la ‘Verdeamarelha’.

El lunes 26 de mayo, dos días después de su último encuentro con el Real Madrid -este sábado, frente a la Real Sociedad-, está anunciada su presencia en la sede de la CBF, en Río de Janeiro, para ser presentado y ofrecer su primera convocatoria como técnico de Brasil para los dos próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, contra Ecuador (5 de junio) y Paraguay (10 de junio).