Vingegaard entiende el motivo de las protestas

El danés Jonas Vingegaard (Visma), virtual ganador de la 80 edición de la Vuelta a España, volvió a evidenciar “su comprensión” hacia los manifestantes que han mostrado su posición propalestina y en contra de la participación del Israel Premier Tech a lo largo de la carrera.

“Ha sido una Vuelta especial en ese sentido, pero estamos aquí para correr. Es verdad que ha habido muchas protestas contra Israel. Creo que todo el mundo tiene su derecho a protestar. Es una pena que tenga que pasar aquí, pero la gente está en su derecho y entiendo el motivo por el que lo hacen”, señaló el maillot rojo de la Vuelta, quien ya se había manifestado en días anteriores en el mismo sentido.

Vingegaard admitió que el pelotón llegó a tener dudas sobre la continuación de la Vuelta tras la segunda jornada de descanso en Galicia.

“Después del segundo día de descanso tenía dudas sobre si la carrera continuaría, pero por suerte la organización y la Policía han hecho un gran trabajo para hacernos sentir seguros y poder correr”, explicó.

Sobre los incidente de la vigésima etapa, en la que un grupo de manifestantes se sentó en medio de la calzada, Vingegard ofreció su punto de vista.

“El incidente ha estado cerca de afectar al grupo, pero por suerte hemos podido sortear a los manifestantes. La policía ha hecho un gran trabajo para permitirnos seguir corriendo. Tuvieron que hacer una labor de improvisación en ese momento, pero yo me he sentido seguro”, explicó.

Para el danés las diversas manifestaciones “no han condicionado la carrera, pero es verdad que en la contrarreloj seguramente tuve yo ventaja al ser un poco más corta, pero a la vez también perdí segundos en la etapa de Bilbao que podría haber ganado”, concluyó.

