Vigón peleará por titularidad en Tigres

Monterrey, Nuevo León. El jugador de Tigres, Juan Pablo Vigón explicó las razones del por qué ya no es titular con los felinos, añadiendo que peleará por ganarse un puesto dentro de la plantilla más vasta de México.

“A mi edad me importa más el equipo, claro, si me la hubieran preguntado antes te diria que quiero ser titular, estoy consciente de que quiero ganar campeonatos y yo solo no los voy a ganar, estoy en un equipo que para mí es el mejor, la mejor plantilla de México, jugar es complicado, haré lo mejor para poder competir.

Aporto desde donde me toca, me divierto y lo disfruto, sí yo quisiera jugar y si no juego se que otro lo hará mejor, el que gana es Tigres por esa competencia interna, estoy feliz y desde donde me toque siempre dar lo mejor para eso, que Tigres gane”, dijo.

El mediocampista suma apenas 112 minutos entre 5 juegos disputados (solo uno iniciando como titular), minutos muy por debajo a los registrados el torneo anterior (974, contando Liguilla).

Por otro lado, los universitarios viajaron hacia Torreón con las bajas de Javier Aquino, que se recupera de su lesión y de Guido Pizarro, quien causó ausencia por una contusión en la pierna izquierda (un edema en la pantorrilla), sufrida en el duelo contra Vancouver.