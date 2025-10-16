Viernes botanero invicto para los Tigres

*Jugar los viernes les ha caído bien.

Los partidos de viernes en la noche, le han caído muy buena los Tigres, que mantienen una racha invicta desde que juegan en ese horario como locales.

Cuando Tv Azteca adquirió los derechos de transmisión de la escuadra felina, en el Torneo Apertura 2024, se decidió moverlos para que encabezaran los ‘Viernes Botaneros’ de la cadena televisiva.

Desde entonces, los Tigres han disputado 5 partidos los viernes como local, en los cuales tienen 4 victorias y un empate, sin una sola derrota. Además, tienen 13 goles a favor y solo 3 en contra, una diferencia de más 10.