Viene la Elite Girls

Con mucho entusiasmo se prepara la nueva versión de la ya tradicional Copa Elite Girls Soccer, donde se espera la participación de un gran número de equipos de futbol femenil.

El estado de Tamaulipas aguarda la visita no solo de equipos locales, sino también de estados vecinos como Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, quienes disputarán los atractivos premios destinados a las mejores escuadras y jugadoras individuales.

El evento está programado del 15 al 17 de mayo en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Tampico, Tamaulipas. Se espera que esta edición sea de talla internacional, ya que varios clubes del sur de Estados Unidos han reportado interés y solicitado información para sumarse a la competencia.