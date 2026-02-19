Viene la Copa Águila

El fútbol infantil y juvenil del estado se viste de gala. Con gran entusiasmo y una logística que promete calidad de exportación, se han definido los pormenores para la realización de la Copa Águilas Nuevo León, un torneo relámpago que busca impulsar el talento local y fomentar la sana competencia.

Fechas y Formato de Competencia

El certamen se llevará a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo. Debido a su naturaleza de “torneo corto”, la organización ha diseñado un formato dinámico y garantizado:

Fase de Grupos: Se conformarán sectores de cuatro equipos.

Partidos Garantizados: Cada escuadra participante tendrá asegurados al menos tres encuentros, permitiendo que los jóvenes futbolistas tengan el fogueo necesario para demostrar su nivel.

En busca de la gloria

Desde las categorías infantiles hasta las juveniles, la lucha por los máximos honores será intensa. Los conjuntos participantes no solo pelearán por el orgullo, sino también por una atractiva vitrina de premios que incluye:

Trofeos para el Campeón y Subcampeón de cada categoría.

Reconocimiento especial para los Campeones Goleadores, premiando la contundencia frente al arco.

Un nivel de alto voltaje

Se espera que la calidad de los conjuntos participantes brinde encuentros sumamente reñidos. “Dada la preparación de los clubes que se han inscrito, el espectáculo está garantizado”, comentaron fuentes cercanas a la organización.

La Copa Águilas Nuevo León no es solo un torneo, es la oportunidad perfecta para que las futuras estrellas de nuestro estado vivan la pasión del fútbol en un entorno profesional y competitivo.