Viene de Haití a triunfar

Regio Deporte

Un caudal de títulos de campeón y de goleo trae en su maleta y hoy lo demuestra, al ser el mejor artillero de la liga Popular, es Maykol Pierre.

Haitiano de nacimiento, donde a partir de los ocho años inicia su carrera con el equipo Fe Toro en el medio campo, dónde también empiezan a llegar los trofeos.

Su calidad, entrega, disciplina con el tiempo lo llevan a la Segunda División en República Dominicana, donde sigue la cosecha de éxitos.

Hace dos años emigró a nuestro país y recibe la oportunidad de integrarse a uno de los grandes y tradicionales equipos en Popular Escobedo, como lo es el Taller Eléctrico El Borrado, la cual agradece al entrenador y patrocinador Gerardo García “El Borrado”, quien le tuvo confianza y no ha desentonado, al contrario, esa entrega y dedicación llevan al equipo a lograr el título y Maykol el campeón goleador, que tiene dedicatoria hasta Haití para su señora madre Limia Clehmisie ¡Enhorabuena!