Viene Copa Tigres

Con bombo y platillo fue anunciada la realización de la ya tradicional Copa Tigres para este año, la cual esperan resulte de lo más atractiva y con mayor participación.

Como sucede cada año, el evento que reúne a los mejores clubes del área metropolitana y algunos más de talla nacional e internacional, va dirigido a las diferentes categorías de edad limitada.

Las instalaciones del polideportivo Tigres, enclavado en terrenos de Escobedo, será digno escenario para la realización del torneo, programado para las fechas del 11 al 14 de diciembre, donde sin duda la calidad de futbol se presentará al por mayor.