Viejitos pero triunfando: Sobis acerca de la actualidad de las leyendas actuales en Tigres 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están en su etapa de presenciar los últimos momentos de jugadores como André Pierre-Gignac y Nahuel Guzmán, situación que causó eco en Rafael Sobis.

El ex futbolista felino admitió una sorpresa que tanto el ariete francés como el arquero argentino, sigan jugando a su edad; sin embargo, le da muchísima felicidad que estén aún triunfando.

“La verdad que que me llamó la atención. Tengo compañeros con mi edad que siguen jugando, siguen triunfando y eso es la verdad que es muy lindo. La historia que siguen haciendo aparte de los que me tocó con Junior y con Damián. Y la verdad que estamos ya lo estamos esperando para que venga a jugar con nosotros las leyendas, porque dos, tres años más ya estarán con nosotros seguramente.

Pero no sé, el estadio sigue igual, ya me enteré que está por venir algo nuevo, algo bonito, entonces, esperando por el futuro, pero igual Tigres sigue muy fuerte, está muy bien, es uno de los grandes de México y bueno, pues estos jugadores siguen demostrando eso año tras año, entonces, la verdad que que estoy muy feliz de estar acá, extrañaba mucho la verdad, 8 años y también feliz de ver de ver mis ex compañeros que viejitos siguen triunfando”, detalló.

Bajo esta misma línea, también habló Juninho. El histórico zaguero advirtió que debem disfrutar más del “Bómboro” antes de su retiro, siendo el mejor jugador en la historia auriazul.

“La gente tiene que disfrutarlo muchísimo. André fue un parteaguas muy grande desde que llegó aquí a Tigres en el 2015, vino a cambiar y ayudar a Tigres a crecer en este momento en la parte nacional. Salir un poco de aquí de Monterrey y también en la parte internacional. Llegó aquí a los 29 años, todavía en su ‘prime’ y aquí lo demostró y sigue demostrando su capacidad. Hoy tiene 39 pero sigue con las ganas de salir adelante.

Es un jugador que podía muy bien decir, ‘yo hasta aquí me quedo’; fue el jugador números, el mejor jugador que ha pasado en la historia de Tigres. Él está preparado para eso (críticas) y va a seguir mientras él siga sintiéndose capaz físicamente, mentalmente de jugar”, confesó.

Sorín aplaude a la “Maga”

Por último, Juan Pablo Sorín aplaudió el traspaso de Lizbeth Ovalle, futbolista la cual encantó con su juego al ex lateral de River Plate, quien espera abra las puertas en el extranjero para las jugadoras mexicanas.

“Ha sido histórico el traspaso a nivel económico pero lo que significa que una jugadora de nivel de Jaqui pueda dar es paso y abra puertas. Es una lástima para los hinchas de las Amazonas pero es un paso importante en la carrera de ella. Ojalá le toque irse a Europa”, dijo.

Cabe destacar, que estas figuras se encuentran en la Sultana del Norte para disputar el juego de Leyendas de Tigres contra Leyendas del Barcelona, con sede en el Estadio Universitario para la tarde del domingo. Dicho duelo contaría con la presencia de Andrés Iniesta y Rafael Márquez, no obstante, por razones personales y temas de agenda con SelecciónMexicana, respectivamente; les obligaron a cancelar su participación.