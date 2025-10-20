Victoria clave de Santa Lucía

Regio Deporte

El equipo Deportivo Santa Lucía demostró una mejor coordinación en sus líneas y se impuso con autoridad 3 goles a 1 sobre el Deportivo Barrios Unidos, en un emocionante encuentro disputado en la cancha de la Popular Escobedo, como parte de las acciones continuas del torneo local.

El partido, celebrado en la 18 de Octubre ante una buena asistencia de seguidores que no cesaron de alentar a sus escuadras, se caracterizó por la intensidad en ambos frentes desde el silbatazo inicial. Los dos conjuntos crearon infinidad de peligros en la portería rival, pero las retaguardias se mantuvieron firmes en el primer tramo.

Sin embargo, bastaron tres parpadeos en la defensa de Barrios Unidos para que el ataque de Santa Lucía capitalizara la ventaja. Los goles que sellaron el triunfo y aseguraron los tres puntos fueron obra de Saúl Arevizu, Luis Morales y Alexis Morales.

Esta victoria no solo suma unidades, sino que mantiene al Deportivo Santa Lucía con serias aspiraciones de conseguir una invitación a la “fiesta de los ocho grandes” (la liguilla), reafirmando el buen momento que atraviesa el equipo.