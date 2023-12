Vi el éxito de Tigres y decidí venir a México: Thembi Kgatlana

Monterrey, Nuevo León. Tigres Femenil ya tiene en sus filas a su segundo refuerzo de cara Clausura 2024, se trata de Thembi Kgatlana, quien ya está en la Sultana del Norte para integrar al club felino.

A su arribo la sudafricana confesó venir a la Liga MX debido a los éxitos cosechados por el conjunto regio, además de resaltar lo pasional que son los aficionados de la ‘U’.

“Para mí es todo sobre los títulos, vi el éxito de Tigres y pensé, ¿por qué no?, he estado casi en todo el mundo, ahora es tiempo de venir a México. Claro, vengo al mejor equipo de México, Tigres es el mejor, si no no me hubiera unido al equipo”.

“Sé que los fans son muy apasionados, lo vi en redes sociales, es algo que siempre he querido en mi carrera, cada que juego para un equipo y me pongo el uniforme quiero representar a toda la gente que va al estadio, para mi ver a la gente que apoya al equipo de mujeres es asombroso, porque el fútbol de mujeres se juega en todo el mundo”, mencionó a su llegada al aeropuerto Mariano Escobedo.

La ariete firmó por dos años y de momento es la segunda alta en la plantilla, uniéndose a Alison González.