Verstappen quiere resurgir en Hungría pese a la amenaza de los McLaren y los Mercedes

Ya no es un paseo para el tricampeón del mundo, que no ha ganado ninguna de las últimas dos carreras y que no logra quitarse de encima al pegajoso británico Lando Norris (McLaren). Todavía está a 84 puntos, una diferencia que supone todavía un mundo, pero a medida que va transcurriendo la competición, Norris va mostrándose más consistente al volante de un McLaren que está encontrando la mejora constante.

Verstappen, que había logrado siete victorias en los diez primeros fines de semana de este 2024, acumula ahora dos grandes premios sin triunfo de manera consecutiva, algo que no le ocurría desde 2022 y a lo que está totalmente desacostumbrado, mientras Norris, los Ferrari y los británicos de Mercedes Lewis Hamilton y George Russell buscan aprovechar la situación para seguir mostrando que hay más Mundial de pilotos de lo que podría parecer.

Con 4.381 metros y catorce curvas, el circuito de Hungaroring es uno de los más cortos de todo el calendario y este fin de semana contará con altas temperaturas que propiciarán que los monoplazas degraden sus neumáticos más de la cuenta en un trazado con dos tramos de DRS, el de la recta principal y el de la recta que va desde la curva uno a la dos.

No obstante, la ‘pole position’ puede ser determinante para conocer el ganador de una carrera en la que Norris quiere recortar puntos respecto a Verstappen después del incidente ocurrido en Austria que impidió al británico auparse a la primera posición y de que la lluvia en Silverstone le saliera cruz y dejara a Hamilton sumar la victoria número 104 de su carrera.

Norris no ha contado en estos últimos grandes premios con la suerte que sí tuvo en Miami (Florida, EEUU), donde consiguió su primera victoria en Formula Uno, pero desde entonces ha empezado a brotar la sensación en el ‘paddock’ de que el británico puede ser algo más que un aspirante, sobre todo por la consistencia mostrada por su monoplaza y que se constata con la fiabilidad de su escudero, el australiano Oscar Piastri.

No puede decir lo mismo Max Verstappen, que no ha podido contar con el mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull) como ayudante en esta pelea por el Mundial de pilotos y, de hecho, los McLaren siguen escalando posiciones en el Mundial de constructores, donde, tras un mal inicio, están a siete puntos de Ferrari, que yace en segunda posición, y a 78 de Red Bull.

La tercera plaza, Sainz, el ritmo de Pérez y las mejoras de Aston Martin

Transcurrido ya medio campeonato, el circuito de Hungaroring también servirá para ver avanzar las otras ‘batallas’, como la pugna entre el madrileño Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc por ver quién se hace con la tercera posición del mundial de pilotos, además de para conocerla evolución de los Aston Martin o de ‘Checo’ Pérez.

Tras varias semanas en las que los fans de Aston Martin se han mostrado ‘deseosos’ de mejoras que permitieran al español Fernando Alonso (Aston Martin) pelear por algo más, Hungría recibe varias mejoras para el monoplaza de un asturiano que está fuera del ‘podio’, al que no se ha subido en ninguna de las primeras doce carreras del año, un rendimiento totalmente distinto al de hace un año, cuando la escudería británica seguía siendo la revelación del campeonato.

Si la revelación este curso es Norris, y no Alonso, la decepción está siendo un ‘Checo’ Pérez que tendrá que aumentar su nivel si quiere seguir los próximos cursos en Red Bull, ya que apenas suma 118 puntos mientras que Verstappen ya le ‘dobla’, con 255. Los dos McLaren y los Ferrari ya le han pasado y ahora mismo se encuentra en una pobre sexta posición para un monoplaza como el Red Bull.

De ello se benefician los Ferrari, que, no obstante, tiene una ‘pelea’ abierta por la tercera plaza. Ahora mismo, Charles Leclerc es tercero del mundial de pilotos, aunque apenas por cuatro puntos de Sainz, que con 146 puntos, sueña con adelantar a Leclerc, con un ritmo incierto en las últimas carreras tras quedarse fuera de los puntos en Silverstone y en Austria.

Así, el GP de Hungría aparece como la penúltima cita del calendario antes del parón veraniego con la pugna entre Verstappen y Norris por las primeras plazas del Mundial, la irrupción estelar de los Mercedes en los dos últimos grandes premios y la disputa entre Sainz y Leclerc por la tercera posición del Mundial, todo ello, mientras el automovilismo espera la aparición de los Aston Martin para devolver la sonrisa a un Fernando Alonso que consiguió su primera victoria en Formula Uno en este mismo circuito, aunque hace ahora 21 años.