Verstappen: No pienso en ganar siete títulos, veremos qué pasa año a año

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno y que está a un paso de capturar su tercer título seguido, algo que salvo sorpresa superlativa sucederá este fin de semana en el Gran Premio de Qatar -el decimoséptimo del año,- indicó a EFE en el circuito de Lusail que “no” piensa “ahora” en la posibilidad de igualar las siete coronas constitutivas del récord histórico que comparten el alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton, pero que eso se irá viendo “año a año”.

“No pienso en eso, la verdad. Veremos año a año lo que sucede”, contestó a Efe este jueves, durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el recinto que tiene la escudería austriaca -que hace dos domingos revalidó, en Japón, el Mundial de constructores- dentro del circuito de las afueras de Doha, el gran ídolo deportivo de los Países Bajos, que podría ser matemáticamente triple campeón del mundo este mismo sábado, ya que le bastaría con ser sexto en la prueba sprint.

‘Mad Max’, que acaba de cumplir 26 años, le saca 177 puntos al segundo en la general, su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez (400 frente a 223); y necesita sólo tres puntos para amarrar un tercer título consecutivo. Podría ser campeón el sábado, incluso sin puntuar en la carrera reducida: siempre y cuando ‘Checo’ no la acabe entre los primeros tres.

Verstappen bromeó acerca de cómo afrontaría la carrera del domingo si deja resuelto el Mundial el sábado, tras la prueba reducida -a un tercio del recorrido de la larga-. “El sábado noche puede ser duro, pero algo idearemos. Y ya veremos qué pasa el domingo, porque algo festejaremos, está claro; pero sin volvernos muy locos. Queremos ganar el domingo,también. Veremos cómo va todo”, apuntó el astro neerlandés.

Preguntado acerca de si alguna vez compitió después de haberse corrido una buena juerga, respondió que “incluso si alguna vez eso hubiese sucedido, no lo iba a decir aquí; por supuesto que no”, provocando las carcajadas de la mayoría de los presentes en el encuentro con los medios que tuvo lugar en el circuito situado a pocos kilómetros del estadio de idéntico nombre que albergó, hace menos de un año, la final del Mundial de fútbol de Qatar 2022: en la que la Argentina de Lionel Messi derrotó (tras los penaltis) a la Francia de Kylian Mbappé.

El súper-depredador neerlandés, 48 veces triunfal en la F1 -trece de ellas este año-, se situará, si también gana este domingo, a sólo dos de la cuarta marca histórica de victorias, en poder del cuádruple campeón mundial francés Alain Prost, que hizo sonar 51 veces la Marsellesa en la división de honor del automovilismo. Y también podría alcanzar este mismo año el tercer registro de todos los tiempos del alemán Sebastian Vettel, otro cuádruple campeón del mundo, que lideró el anterior periplo glorioso de Red Bull -entre 2010 y 2013- y sumó 53 éxitos en la categoría reina.

Hace dos años, Verstappen no ganó el Mundial hasta la última vuelta de la última carrera -destronando a Hamilton en Abu Dabi-, pero tanto el pasado campeonato, como éste, su dominio ha sido aplastante.

“Cuando luchaba por mi primer título, las emociones eran diferentes a ahora, cuando ya has ganado dos Mundiales y estás yendo a por el tercero. Está claro que son sensaciones diferentes, también lo es la posición del equipo. El coche es ahora mucho mejor que hace dos años; y eso, obviamente, son experiencias distintas. Pero es bonito ganar el campeonato de formas diferentes, sí”, opinó el capitán de Red Bull.

“Estoy muy orgulloso de lograr todas estos éxitos, pero también vivo el momento. Y siempre quieres seguir ganando”, dijo

“Cuando deje de competir ya tendré tiempo de mirar atrás; y posiblemente le dé más valor a todo esto. Pero está claro que ya supera todo lo que me imaginaba cuando era un niño pequeño”, apuntó Verstappen, que considera que este fin de semana, en términos del sofocante calor imperante en Qatar, puede ser el más duro de la temporada.

“Se siente algo parecido al Gran Premio de Arabia Saudí de 2021, cuando hacía mucho calor y también mucha humedad. Va a ser una carrera dura. Aquí, ese mismo año también fue duro, pero no tanto como ahora. Esta vez hace mucho más calor. No va a ser fácil para los pilotos, para los coches, ni para los neumáticos. Pero soy optimista y tengo ganas de empezar a correr. Sudas mucho y todo eso, pero es lo que hay”, apuntó.

‘Mad Max’ no piensa relajarse en las últimas carreras de la temporada. “Seguiré motivado, lo tengo claro, aunque ganase el Mundial aquí, en las próximas cinco carreras que quedan para el final del campeonato”, afirmó.

“Lo tengo claro. Y tengo gente a mi alrededor que, en caso de que esto no fuera así, me lo diría”, aseguró Verstappen, que este fin de semana ingresará muy probablemente en el selecto club de los tricampeones mundiales que integran el australiano Jack Brabham, el escocés Jackie Stewart, el austriaco Niki Lauda y los brasileños Nelson Piquet y Ayrton Senna.

Por encima, aparte de los citados Schumacher y Hamilton (siete veces campeones) y Prost y Vettel (cuatro); sólo tiene también al argentino Juan Manuel Fangio, quíntuple ganador del certamen.

A requerimiento de Efe, el estelar piloto de los Países Bajos no quiso destacar a ninguno de los triples campeones por encima del resto.

“Todos son fascinantes, en su propia manera particular de pilotar. Ninguno es igual que otro; y eso es la parte fascinante, también, de este deporte. No sería justo señalar a uno solo de ellos, porque son épocas diferentes; y todos y cada uno de ellos fueron pilotos estupendos”, respondió a Efe el líder destacado del Mundial este jueves en Lusail.

Tampoco quiso admitir que ya pudiera ser el más grande deportista de todos los tiempos de su país, por encima incluso del irrepetible e inmortal Johan Cruyff, leyenda del fútbol mundial.

“Lo mismo digo. No me gusta comparar. Todos han sido muy buenos. Estoy orgulloso de ser holandés. Creo que como país deberíamos estar todos orgullosos. No importa quién es el mejor; o el segundo mejor. Además, me parece una tontería todas estas cosas como lo del Premio al mejor deportista del año. En mi país o en cualquier otro. ¿Por qué? No es necesario. Es un galardón que ni siquiera deseo que me otorguen”, dijo.

“Deberíamos celebrar sencillamente todos los éxitos, todos, los que tenemos como país. Por eso me parecen ridículos ese tipo de galardones. Son injustos, porque siempre se queda fuera gente que se lo merece. Todo el mundo se merece reconocimientos por lo que haya conseguido. No sólo una persona”, precisó Verstappen.

Adrián R. Huber

EFE

EFE