Verstappen ganó en y metió a McLaren en un final de infarto

Doha, Catar – El Mundial de Fórmula 1 quedó totalmente abierto tras la dramática victoria de Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Catar. Una carrera llena de giros inesperados que puso a los McLaren contra las cuerdas y estiró la definición del campeonato hasta la última fecha en Abu Dabi.

El neerlandés, con instinto de depredador, aprovechó un error estratégico monumental de McLaren para inyectarle picante a un campeonato que parecía encarrilado para Lando Norris.

El Campeonato, un Triple Duelo

Verstappen recortó casi toda la desventaja y la lucha por el título es ahora un triple duelo que promete un cierre de infarto la próxima semana.

Posición Piloto Equipo Puntos 1. Lando Norris (GBR) McLaren 408 2. Max Verstappen (NED) Red Bull 396 3. Oscar Piastri (AUS) McLaren 392

Norris llega líder, pero sin margen para fallar; Piastri está a 16 puntos y también depende de una carrera perfecta. Es la primera vez desde 2010 que el campeonato se define entre tres aspirantes.

La Jugada Estratégica que lo Cambió Todo

La carrera dio un giro total en la vuelta 7, cuando el accidente entre Gasly y Hülkenberg obligó a la salida del Safety Car.

Verstappen entró a boxes con la mayoría del pelotón.

entró a boxes con la mayoría del pelotón. McLaren decidió mantener a sus dos pilotos en pista.

Esta jugada le salió muy cara a McLaren. “Tomamos la buena decisión al entrar durante el safety car”, celebró Verstappen, quien ya había superado a Norris en la partida.

El nuevo reglamento obligaba a todos a parar un mínimo de dos veces, debido a la restricción de que los neumáticos solo podían usarse 25 vueltas. McLaren no leyó bien el guion y, cuando Norris y Piastri finalmente hicieron sus paradas, se encontraron con tráfico y perdieron el control de la carrera.

Podio y Frustración

Oscar Piastri, que había arrancado desde la pole y manejado sólido, tuvo que conformarse con la segunda posición tras un cierre a todo o nada.

El español Carlos Sainz Jr. (Williams) completó el podio, mientras que Lando Norris solo pudo remontar hasta el cuarto puesto, minimizando daños, pero devolviendo medio Mundial a sus rivales.

“Es duro de asumir, pero hablaremos como equipo. Era evidente lo que debíamos hacer”, reconoció un frustrado Piastri al finalizar la carrera.

El Top 10 lo completaron Antonelli (Mercedes), Russell, Alonso, Leclerc, Lawson y Tsunoda.

La última vez que el título se definió en la carrera final fue en 2021, cuando Verstappen le arrebató el campeonato a Lewis Hamilton en la última vuelta. Ahora, el neerlandés vuelve al escenario decisivo con su candidatura encendida.

Clasificación General (Top 10)