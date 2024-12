Verstappen anuncia su próxima paternidad

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que hace dos fines de semana certificó matemáticamente -en Las Vegas (Estados Unidos)- la consecución de su cuarta corona de Fórmula Uno, anunció este viernes su próxima paternidad, en el marco del Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial más largo de la historia.

‘Mad Max’ -que el pasado domingo elevó a 63 su relación de victorias en la categoría reina, la novena del curso-, mantiene desde hace varios años una relación con Kelly Piquet, hija del triple campeón mundial brasileño Nelson Piquet; y ambos han hecho pública la noticia a través de las redes sociales durante la mañana de este viernes, jornada en la que arrancan los entrenamientos libres para el Gran Premio en el circuito de Yas Marina.

“¡Mini Verstappen-Piquet en camino! (¡Mini Verstappen-Piquet on the way!, en inglés)” reza el breve mensaje que Kelly y Max publicaron en sus redes sociales.

Con el título resuelto a favor del astro neerlandés, en Yas Marina queda por decidir el Mundial de constructores -en el que McLaren aventaja en 21 puntos a Ferrari- y el subcampeonato de pilotos, en el que el inglés Lando Norris (McLaren) supera en 8 puntos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).