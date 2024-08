Vence “Pollo” Cossío a Emilio Saavedra en pelea coestelar de LUX 045

*Lo doblegó por sumisión en el tercer round

Por sumisión, el artemarcialista duranguense, Uriel “Pollo” Cossío, se impuso al regiomontano Emilio Saavedra, en el combate coestelar en peso gallo de LUX 045 presentado por Amistad, que se disputó en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con este resultado, Cossío Domínguez llegó a 14 victorias en su carrera profesional, cuatro de ellas en LUX Fight League, donde además tiene nueve derrotas y cero empates.

En tanto, Saavedra sumó su cuarto revés en el ámbito de paga, en el cual también cuenta con nueve éxitos y ninguna igualada.

A los cuatro minutos con seis segundos del tercer round, Daniela Modad, tercera sobre la superficie, determinó parar la batalla, tras un kimura aplicado por el duranguense contra el exponente local.

La contienda inició con un breve estudio de parte de ambos peleadores, sin embargo, Saavedra fue quien se animó a romper con dicha situación y tiró una ráfaga de golpes sobre la humanidad de Cossío.

Los dos peleadores demostraron tener un buen repertorio de golpes, entre ellos unas demoledoras patadas que ambos aplicaron sobre su respectivo rival.

En el segundo asalto, el artemarcialista local siguió con sus rápidos embates sobre la humanidad del duranguense, quien aplicó la estrategia de cazar a su oponente para dar el golpe certero y definitivo que acabó con la batalla.

Ya con Emilio muy cansado, producto de la velocidad que aplicó a sus combos de golpes, “Pollo” Cossío aprovechó el tercer round para decantar el combate a su favor y aplicarle sendas patadas al cuerpo que lastimaron en demasía la humanidad del regiomontano.

Posteriormente, en el único momento de la pelea que se fueron al piso, el duranguense definió todo a su favor con un kimura que acabó con la contienda.

“Era parte del plan llevármela tranquilo, irlo presionando, cansarlo, y se dio el resultado gracias a Dios. Lo sentí peligroso, me tocó dos veces, pero no me iba a rendir, vengo a demostrar de que estoy hecho, voy a ser campeón, es mi plan”, indicó “Pollo” Cossío, quien vistió pantaloncillo en color negro.

“Estoy buscando el cinturón, no importa las peleas que necesite para llegar, siento que tengo el nivel, puedo ganar al campeón, quiero una oportunidad por el título, tengo 22 combates, siete en LUX, me merezco esa oportunidad”, solicitó el duranguense de 27 años a Joe Mendoza, presidente de la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica.