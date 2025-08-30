Vence “Cuate” Siller a “Locote” González por decisión unánime en LUX 054

En un combate lleno de emoción, el artemarcialista coahuilense, Paulino “Cuate” Siller, derrotó por decisión unánime al regiomontano Kike “Locote” González, en la pelea coestelar de LUX 054 presentada por AMISTAD, Industronic, VINSSA y U Rent It y efectuada en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con esta victoria, Siller llegó a 16 éxitos en el profesionalismo, en el cual también tiene tres reveses, cero empates y de paso se vengó de la caída sufrida en abril de 2017 ante “Locote” González, cuando estaban en otra compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Además, demostró estar listo para una oportunidad frente al monarca costarricense de la categoría mosca de LUX Fight League, Jorge Calvo, quien doblegó en la misma función al chihuahuense Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez, por el cetro absoluto de la división.

En tanto, González llegó a seis descalabros en el ámbito de paga, en el cual tiene además 13 triunfos y ninguna igualada.

La batalla, que fue pactada en las 125 libras, comenzó con intercambio de patadas y golpes de parte de ambos exponentes al centro de la jaula, ante la mirada de Daniela Modad, tercera sobre el octágono.

El peleador local sufrió una rápida visita al suelo al irse en banda en un intento de conectar una patada sobre el oriundo de Saltillo, Coahuila, quien posteriormente lo llevó a la lona para propinarle un severo castigo al rostro y cuerpo.

Ya en el segundo round, con el ojo derecho sangrando de “Locote” González, “Cuate” Siller prendió a su rival y lo azotó en la lona en un espectacular derribe que enloqueció al público, el cual estaba dividido en su apoyo a los peleadores.

La superioridad del coahuilense, quien vistió pantaloncillo en color balnco, continuó a lo largo de la jaula, demostrando buen poder de manos y rapidez al conectar sus impactos sobre su oponente.

En el arranque del tercer asalto ambos exponentes intercambiaron metralla al centro del octágono, hasta que el local falló en un intento de patada al rostro que fue contenida.

Después Siller buscó la posición correcta en el piso para terminar con el pleito, dando pequeños golpes que fueron mermando la resistencia de Kike, el cual ya no pudo reaccionar y dejó todo en las manos de los tres jueces.

La superioridad de Paulino terminó de mostrarse cuando faltando menos de dos minutos para acabar con la contienda montó al regiomontano y ya no lo dejó hacer nada.

“Sabíamos que era una pelea dura, ya me había enfrentado con él, fue una guerra y ustedes los pudieron ver, trabajamos inteligente de contraataque, también hicimos muchas posiciones de piso, que fue lo que nos ayudó a dominar los últimos rounds, estoy muy agradecido con mi equipo”, expresó Siller al terminar la batalla.

“Estamos buscando la oportunidad del título de la división desde el combate anterior, si se da la oportunidad estamos aquí, pero lo que más gusta es pelear, sino es por el cinturón quiero otra contienda, estamos listos para diciembre en Monterrey, que ya es mi segunda casa”, subrayó el artemarcialista de 27 años.

El próximo evento de LUX Fight League (LUX 055) se realizará el próximo 26 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, teniendo en el plato estelar la contienda entre el local Anuar “Tarzán” Aburto ante el capitalino Antonio “Thunder” Suárez por el cinturón mundial de peso welter.