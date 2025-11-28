Vence Cavazos a “Gitano” Romero en Monterrey

El boxeador regiomontano, Jesús Cavazos, venció por decisión unánime al zacatecano Antonio “Gitano” Romero, en combate de la cartelera montada por Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra, en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Cavazos Salazar siguió con su andar invicto en el profesionalismo.

Por su parte, Romero sumó su cuarto descalabro en el ámbito de paga, en el cual también tiene tres éxitos y ningún empate.

El combate, válido por los 53 kilogramos, a cuatro asaltos, arrancó con intercambio de golpes en el terreno corto de parte de ambos exponentes ante la mirada de Aarón Mireles, quien fungió como tercero sobre la superficie.

Cavazos Salazar conectó los mejores golpes del episodio arrinconando sobre las cuerdas al “Gitano” Romero, el cual respondió con una seguidilla de volados y jabs de ambas guardias.

En el segundo asalto, el oriundo de Juárez, Nuevo León, salió decidido a quedarse con el pleito y por ello impuso condiciones con combinaciones a las zonas blandas del zacatecano.

En el tercer round, ya con Antonio un tanto disminuido en su condición física, el boxeador local conectó los mejores impactos que fueron respondidos con eficacia por parte de Jesús.

En el último episodio, Cavazos y Romero se enfrascaron en “un toma y daca” al centro del ring, siendo el regiomontano el cual sacó provecho para encaminarse a su tercera victoria en el plano profesional.

La tripleta de jueces favoreció por 40-36, 39-37 y 40-36 al exponente local.