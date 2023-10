Vegas habla del reencuentro de Rayados contra Mohamed: Los respetamos mucho

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están concentrados para medirse a Pumas el siguiente domingo, duelo especial pues el club se reencontrará con un viejo conocido como lo es Antonio Mohamed; a lo que Sebastián Vegas señaló lo complicado y nostálgico que será medirse ante su antiguo técnico.

El chileno recalcó lo esencial que ha sido el entrenador argentino en la historia del equipo, por lo que lo enfrentarán con si debido respeto en tierras capitalinas.

“Creo que es un gran entrenador, un entrenador ganador, que ha ganado títulos de liga, tiene un buen cuerpo técnico. Entonces, lo respetamos mucho y sabemos que va a ser un partido difícil. Sabemos que Pumas tiene buenos jugadores, que en el partido que ellos tienen hacen un ambiente complicado. Pero bueno, nos preparamos para eso, tratamos de llegar lo mejor preparados al partido en todos los detalles y así poder traernos un triunfo de allá de la Ciudad de México.

Sí, creo que he ganado un par de títulos acá, pero me falta el que más quiero, que es el de liga. Así que ojalá que en estos años que está, no tan solo gane una, sino que ganemos muchas y poder aportar lo que más se pueda para poder seguir ganando muchos más títulos”, agregó.

Bajo esta misma línea, el andino no quiso dejar atrás su recién extensión de contrato como rayado hasta el 2028, encontrándose contento y agradeciendo al ‘Turco’ por confiar en sus servicios. Cabe destacar, que el jugador llegó procedente del Mazatlán a mediados del 2020, aún cuando ‘Tony’ era timonel albiazul.

“Sí, sí, pude haber llegado seis meses antes, por temas entre clubes, no se pudo dudar. Que, por cierto, se hablaron muchas cosas entre medio, pero bueno, fue un tema entre clubes que no se pudo dar.

No tengo nada más que decir, finalmente se pudo dar y gracias a Dios fue así, pero cuando llegué todavía estaba Antonio y desde seis meses antes él había hablado conmigo, que quería que estuviera acá, que podía hacer un aporte al plantel y siempre se mostró de muy buena forma conmigo”, finalizó.