Vázquez alaba triunfo del Tri Femenil ante Estados Unidos

Monterrey, Nuevo León. Histórico triunfo de 2-0, fue el que la Selección Mexicana Femenil sacó la noche de lunes ante su similar de Estados Unidos en la Copa Oro, provocando ecos en el mundo futbolístico, destacando a Brandon Vázquez.

El delantero de Rayados y actual convocado a la prelista de su país en la categoría varonil de la Concacaf Nations League, alabó el triunfo del ‘Tri’ con goles de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo contra un cuadro potencia que tenía en cancha a la súper estrella y campeona del mundo, Alex Morgan.

“Sí, pues siempre hay esa batalla entre Estados Unidos y México y siempre va a haber un buen partido, ayer México metió buenos goles y les tocó ganar, entonces felicitaciones a ellos y nada más”, comentó.

Asimismo, el “Superman” vio un alto crecimiento en el torneo doméstico mexicano, estando cada vez más cerca de la liga estadounidense.

“Sí, puede ser, la liga femenil acá, sé que es una liga muy fuerte y igual a Estados Unidos, entonces yo creo que, como dices, tal vez sí puede, se puede estar acercando la diferencia entre las dos ligas y yo creo que es algo en el que se me hace muy interesante.

Me gustaría estar un poquito más metido ahí, entonces pudiera, pues me tengo que educar un poquito más en esta liga, porque ya apenas llegando acá todavía no he tenido la experiencia o la educación ahí, entonces yo creo que tengo que empezar a verlo un poquito más”, agregó.

Dos triunfos oficiales son los que el combinado nacional suma ante el equipo de las “Barras y las Estrellas” (2010 y ahora en 2024), rompiendo una racha de casi 15 años sin triunfar.