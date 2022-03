Van Villasmil vs Alba por título mosca en combate estelar de LUX 021

La primera monarca del peso mosca femenil de LUX Fight League se definirá este próximo viernes, en el combate estelar entre la venezolana Daniela Villasmil y la regiomontana Victoria Alba, que se desarrollará en el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León.

Alba (1-0-0) se ganó el derecho de disputar la gran final del Torneo Guerreras LUX de las 125 libras, luego de vencer, por decisión dividida, en semifinales a la morelense Andrea Vázquez.

En tanto, Villasmil (3-1-0) aseguró estar en la pelea estelar del cartel de LUX 021 presentado por AMISTAD, denominado “Desafío Final”, al derrotar, por decisión dividida, a Elizabeth Rodríguez.

“Mi rival es explosiva, le gusta ir para enfrente, el intercambio, será una gran pelea de pie, pero estoy preparada para lo que sea, habrá muy buenos intercambios”, señaló la regiomontana de 29 años de edad.

“Desde que me invitaron al torneo, me he mentalizado estar en la final, y claro me imagino portando el cinturón, no hago menos a nadie, pero si me visualizo siendo campeona”, reiteró Alba.

En tanto, en el combate coestelar, el artemarcialista veracruzano, Emilio “Show Kid” Cuellar (7-1-0), se medirá, en la división mosca, ante el costarricense Jorge Calvo (13-6-0).

El oriundo de Minatitlán sólo ha perdido un pleito profesional y aún se mantiene invicto en la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas de Latinoamérica con tres victorias consecutivas.

Ambos contendientes esperan salir con el brazo en alto para tener opción de desafiar al actual campeón de las 125 libras el brasileño Alessandro “Nono” Costa.

En el choque que antecederá al ya referido, el regiomontano Irvin “The Storm” Amaya (7-1-0) y José Roura (5-1-0) chocarán en peso gallo

Amaya ha ganado dos duelos en fila, mientras que Roura suma cuatro victorias al hilo.

CARTELERA “LUX 021”:

Victoria Alba (1-0) vs Daniela Villasmil (2-1)

Jorge Calvo (13-6) vs Emilio “The Showkid” Cuellar (7-1)

Irvin “The Storm” Amaya (7-1) vs José Roura (5-1)

Pedro “Xolo” Peña (3-1) vs Kevin Morales (2-0)

Anuar “Tarzán” Aburto (2-0) vs Jesús Vargas (1-0)

CARTELERA “LUX CHALLENGE 021”:

Luis “Niño Azteca” Rodríguez (2-0) vs Alexis “Enoc” León (1-0)

Luis Rey Gallegos (6-4) vs Jorge Manzano (4-5)

Uriel Uribe (3-3) vs Luis Cabrera (2-2)

Yajaira “Shoko Late” Romo (6-6) vs Leticia Baltazar (1-0)

Bryan Arreaga (2-1) vs Carlos Ochoa (2-1)

Luis “Monki” Martínez (2-4) vs Carlos “Lobo” Rivera (13-6)