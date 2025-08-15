Van “Cejitas” Valladares vs “Chocolatito” Ortiz en pelea estelar de Round Zero

En el marco del décimo quinto aniversario de la promotora de boxeo Round Zero Upper Fight, el pugilista regiomontano, Daniel “Cejitas” Valladares, se medirá mañana jueves en la pelea estelar presentada por TV Azteca, ante el capitalino Isaías “Chocolatito” Ortiz, en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Valladares Pérez (30-4-1) buscará salir con el brazo en alto, tras los ocho asaltos a que está pactada la batalla en los 50 kilogramos, para seguir en camino por una oportunidad de título mundial.

En tanto, Ortiz Ortiz (5-5-0) intentará dar la sorpresa y vencer al ex monarca mundial en su casa y ante su gente.

“Tenemos una cartelera importante dentro del aniversario de los 15 años de Round Zero Upper Fight, tendremos en la estelar al “Cejitas” Valladares, en una pelea difícil y dura para él, ya que se tiene que mantener en la cima de las clasificaciones para buscar un combate de campeonato mundial, necesita mantener la racha ganadora”, apuntó José Antonio “Charro” Hernández, promotor de la velada.

Mientras tanto, en el combate coestelar, a ocho rounds en peso súpergallo, el invicto local Abdel Paúl Cazares (6-0-0) medirá fuerzas contra el veracruzano Alán León Mendoza (4-2-1).

“También estará Abdel Paúl, un muchacho que está invicto, con poder de nudillos, tiene cinco nocauts en seis peleas, este joven va para las grandes ligas”, vaticinó Hernández Díaz Torre.

Asimismo, el regiomontano Emanuel “Tripa” Beltrán (2-0-0) chocará guantes frente al poblano Jesús “Piojo” Álvarez Ríos (2-1-3), a cuatro episodios en la categoría de los 53 kilogramos.

“’Tripa’ Beltrán un peleador que vamos llevando poco a poco, les estamos apostando para un futuro”, comentó el también manager, quien agradeció el apoyo de patrocinadores para poder llegar a tres lustros con su promotora boxística.

La cartelera de Round Zero Upper Fight presentada por TV Azteca incluye cinco pleitos más y será transmitida en vivo a partir de las 20: 00 horas de mañana jueves, por el Facebook de Round Zero.