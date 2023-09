Vamos por los 100 goles: Liz Ovalle tras igualar récord de Katty Martínez

Monterrey, Nuevo León. Noche histórica para Tigres Femenil, que en su remontada al América de 3-1 en el Azteca, sacaron algo más que tres puntos a la bolsa.

Las felinas tuvieron el placer de ver cómo Lizbeth Ovalle igualó el récord de Katty Martínez para convertirse en la máxima anotadora de todos los tiempos con la casaca auriazul, llegando a 95 dianas. Sin embargo, el sueño de ‘Jaquie’ no queda ahí, pues buscará el centenar de goles.

“95 y me siento muy contenta, feliz de estar en esta institución y vamos por esos cien goles. No te podría decir lo feliz que me siento ahorita a parte de marcar en este estadio (Azteca) que se me da y a trabajar que se vienen grandes cosas”, confesó al término del partido.

La “Maga” concluyó la voltereta desde el manchón penal para el 3-1 final, haciendo el tanto que la pone en lo más alto del podio felino junto a “KattyKiller”, haciéndolo sin ser delantera nata como su ex compañera que precisamente estuvo del otro lado, presenciado la derrota americanista.

Asimismo, la dorsal ’14’ suma 11 pirulos en el actual certamen, convirtiéndola de momento en la líder de goleo y siendo hasta ahora, su mejor número en lo que va de instancia con las Amazonas desde el 2017.

Llegaría refuerzo

En otro temas y con la inminente llegada de Marcelo Flores al equipo varonil, también se maneja el arribo de su hermana, Tatiana Flores, al conjunto femenil.

La defensora de 17 años, sería parte de la negociación con los directivos, dejando las filas del Real Oviedo en España y antes habiendo pasado por el Chelsea Femenil.

Se sumaría a Evelyn Ijeh, Konya Plummer y Alexa Chidiac, como las caras nuevas en las cinco veces campeonas de la Liga MX Femenil para este semestre.