Vamos bien y veremos cuándo se firme: Gignac sobre su renovación

Monterrey, Nuevo León. La incertidumbre continúa por cuándo firmará su renovación con Tigres el delantero francés, André Pierre-Gignac.

Fue el mismo jugador quien “calmó las aguas”, confesando que se están viendo las negociaciones para su extensión de acuerdo con los regios.

“Estamos en eso, yo lo quiero y la institución lo quiere. Vamos bien y veremos cuando se firme pero yo no estoy tan preocupado, sólo enfocado en recuperarme bien, estar listo y demostrar, porque hay dudas, críticas pero un vez al 100 por 100 como siempre lo he hecho. Me he sacrificado mucho. Me costó estar dos meses fuera de las canchas y eso no es la idea”, comentó.

El galo vence su contrato el próximo 30 de junio y pese a salir a hablar de ello, se estipula sea de un año la ampliación con los norteños. Aunque bajo esta misma línea, está consciente primero de recuperarse a su lesión y posteriormente firmar su acuerdo, por lo que se está tomando el tiempo necesario sin jugarle al destino.

“La verdad es que poco a poco y día a día me preparo físicamente en bicicleta para no tener muchos impactos, en tema de recuperación invertí en mi mismo en cámara hiperbárica, terapia de luz, interno salir adelante porque todavía tengo unas molestias y es día a día, hay que esperar que la inflamación baje sin dolor, porque ya no me quiero sacrificar más, sería un poco tonto de mi parte. Día a día vamos a ver cómo evoluciona pero no creo que sea yan pronto, 1 o 2 semanas no creo. Todavía falta poco más de tiempo”, añadió.

Que Guido se vaya a Europa

Por último, el europeo dio todo el voto de confianza hacia Guido Pizarro como entrenador auriazul, habiendo vivido en persona toda la preparación de jugador a técnico, por lo que anhela que se vaya en un futuro no muy lejano al viejo continente.

“El entrenador está preparado. Yo lo vi y viví desde hace 4 o 5 años que lo veo, viendo partidos. En el avión pidiendo el partido de nosotros, está preparado. Afortunadamente lo hice encontrar con el DT de Columbus, que le gustaba mucho cómo jugaba. Lo viví en carne propia y feliz por él qué anhelaba der DT. Fue una decisión correcta, va a ser un gran DT y le deseo el éxito. Pero también quiero que sea un gran DT en Europa, lo viví, está muy preparado y hará cosas integrantes acá y ojalá puedan llevárselo a Europa”, finalizó.