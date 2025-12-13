Vamos a partirnos la madre para quedar campeones: Gorriarán 

Monterrey, Nuevo León. Con el calor de su afición, así fue como Tigres realizó su último entrenamiento en la ciudad de cara a la final de vuelta ante Toluca.

Aproximadamente 35 mil almas se hicieron presentes en el Estadio Universitario que desde las 08:00 horas abrió sus puertas para la práctica que arrancó una hora mas tarde y duró poco menos de 120 minutos.

Al final se realizó el tradicional discurso ahora impartido por Fernando Gorriarán, quien destacó la entrega que tendrá el equipo en la “Bombonera” con tal de hacerse del trofeo de campeón.

“Creo que este equipo ha dejado el alma, esperamos que se hayan sentido representados durante todo el semestre y mañana va a ser una batalla, una guerra para nosotros. Vamos a dejar el alma, sabemos la ilusión que tienen, la ilusión de nosotros y vamos a dejar la vida, vamos a partirnos la madre para salir campeones.

Ojalá que podamos regalarles a todos ustedes a nuestras leyendas que están acá también, darles una alegría más, que se las puedan dar a ustedes también y seguir agrandando la historia de este club que es lo que ustedes se merecen, lo que esta institución se merece y vamos a dejar el alma. Arriba Tigres”, dijo.

Asimismo, Nahuel Guzmán se unió al micrófono, quien dejó un mensaje a los que ya no daban una con que los felinos llegaran a otra pelea por el título.

“¿Pensaron que no nos iban a ver más acá, no? Nos tienen que seguir aguantando. Cosas que pasan cada tanto. No tengo nada preparado hoy pero voy a tratar de hablarle a todos y a cada uno que hoy se acercaron una vez más acá a llenar el Volcán a acompañarnos.

Como digo siempre, vamos a comprometernos a entregar el corazón, dejar la piel y nos vamos del Volcán y de esta ciudad hermosa con el aguante, el apoyo, llenos de amor, de garra y pasion. Con una ilusión en la mente que nos va a condenar toda la vida y todo el tiempo. Nos fajta el último escalón y prometemos dejar la vida, muchachos”, añadió.

Cabe destacar, que la fiesta en el “Volcán” seguirá todavía para tarde, pues el inmueble hará una “watch party” en la que transmitirán el partido.

La entrada es libre y sin costo, sin embargo, la afición tendrá que separar su entrada a través de la aplicación de “Boletomovil”, además se estima que la hora de apertura al inmueble sea desde las 17:30 horas.