Vámonos a Los Mochis

La ciudad de los Mochis, Sinaloa se prepara para llevar a cabo su Copa de futbol infantil y juvenil, en donde espera la asistencia de equipos locales, nacionales y extranjeros.

Por lo pronto ya ha enviado la convocatoria a todas las Asociaciones en el país y estás las hagan llegar a las ligas y clubes de idamente organizados.

El torneo se programa para las fechas del 8 al doce de octubre en la capital de Sinaloa, la cual se llevará a cabo en las diferentes categorías, que van desde los más pequeñitos de seis, hasta los juveniles de 16 años.

Aún existe tiempo suficiente para que los clubes, academias, escuelas y equipos debidamente organizados, se preparen y asistan a esta gran competencia que depara acciones emotivas y a granel.