Valeria Aranda finaliza una campaña exigente y mira con fuerza hacia 2026

La piloto hidalguense Valeria Aranda, del Aranda Racing Team, cerró la temporada 2025 de Trucks México Series después de un año en el que mostró constancia, velocidad y un papel competitivo dentro del campeonato. A lo largo de las 13 fechas, Aranda se consolidó como una de las pilotos más fuertes del serial a los mandos de la camioneta 27 Bizzarro–TelecomDistrict–RestaurantCluny-Aexsa, manteniéndose de forma constante dentro del top 3 del estado del campeonato durante gran parte del calendario.

El arranque del año marcó el tono de su temporada: Valeria subió al podio en San Luis Potosí, demostrando un ritmo sólido desde la primera bandera verde. Más tarde volvería a brillar en Puebla, donde nuevamente se colocó entre las protagonistas gracias a otro podio que reforzó su presencia en la pelea por los primeros lugares. De ahí fue constante y se mantuvo dentro del top 5.

Sin embargo, la recta final de la temporada regular no jugó a su favor. A pesar de su desempeño consistente, Valeria quedó fuera de los Playoffs, con lo que perdió la oportunidad de luchar directamente por el campeonato. El resultado no opaca el trabajo realizado a lo largo del año, donde fue una de las pilotos más competitivas y constantes de la parrilla.

Con la campaña completada, Valeria cierra 2025 en la séptima posición del campeonato, con un total de 1062 puntos, satisfecha por sus esfuerzos pero consciente de que pudo pelear por más. La piloto del Aranda Racing Team ya mira hacia adelante con la intención de consolidarse aún más en 2026 y regresar a la disputa por los primeros lugares desde el arranque de la próxima temporada.

La hidalguense agradece también el apoyo del equipo, patrocinadores y afición a lo largo del año, y reafirmó su compromiso por seguir creciendo dentro de la categoría y el automovilismo mexicano.