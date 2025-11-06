Valeria Aranda enfrentará la última fecha de Trucks México Series 2025 en Puebla

Con determinación y entusiasmo, Valeria Aranda enfrentará este fin de semana la gran final de Trucks México Series, que se disputará en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla, donde espera cerrar la temporada con una actuación destacada al mando de la camioneta #27 Bizzarro–TelecomDistrict–RestaurantCluny-Aexsa.

La piloto hidalguense llega a Puebla motivada por sus resultados previos en el trazado poblano, donde ha conseguido dos podios durante el año, consolidándose como una de las competidoras más constantes de la categoría. Aunque no logró avanzar a la ronda final de playoffs, Valeria mantiene la mira puesta en la victoria para concluir de la mejor manera una temporada que ha sido de crecimiento y aprendizaje.

“Estoy emocionada de regresar a Puebla, es una de mis pistas favoritas y donde siempre hemos tenido buenos resultados. Las dos fechas que hemos ido este año he subido al podio, me gusta el óvalo y la afición es increíble. Vamos a darlo todo en esta final; hubiera estado encantada de estar entre los cuatro finalistas, pero un percance en Aguascalientes no nos lo permitió. Gracias a mis patrocinadores por todo el apoyo que me dieron esta temporada, la verdad fue un gran trabajo de equipo, patrocinadores y todos los que estuvieron detrás de mí les agradezco mucho, vamos a seguirle dando con todo y vamos por la victoria en el Miguel E. Abed”, comentó Valeria.

Las actividades iniciarán el sábado con dos sesiones de práctica (9:00 y 11:10 horas), seguidas de la calificación a las 12:30. La carrera final se celebrará el domingo a las 11:30 horas, pactada a 60 vueltas con un Stage en la vuelta 25, donde Aranda buscará cerrar el año con un resultado que corone su esfuerzo y el de todo su equipo.