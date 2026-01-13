Uruguay tendrá su ‘Búnker’ en playa mexicana

*Ya se preparan para el Mundial de este año.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026, la Selección de Uruguay definió a México como el país donde establecerá su cuartel general durante la competencia que se celebrará en Norteamérica.

La Asociación Uruguaya de Futbol dio a conocer que ya comunicó a la FIFA su inclinación por Playa del Carmen como sede de concentración, luego de un exhaustivo estudio que abarcó distintas ciudades de Estados Unidos y una alternativa en suelo mexicano.

Playa del Carmen, la mejor calificada

Según informó la AUF, cinco sedes llegaron a la etapa final del análisis, pero únicamente Playa del Carmen logró cumplir con todos los lineamientos marcados por el cuerpo técnico.

“Las ciudades evaluadas fueron Playa del Carmen (México), Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin”, precisó el organismo en su comunicado.

La elección se sustentó en aspectos clave como la calidad de la infraestructura deportiva, opciones de hospedaje, privacidad, logística cotidiana y condiciones generales para el bienestar del plantel.

Bielsa encabezó el proceso

La evaluación fue comandada por el seleccionador Marcelo Bielsa, acompañado por el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, quienes realizaron inspecciones presenciales en cada una de las sedes consideradas.

“Luego de un análisis completo, Playa del Carmen fue la única alternativa que satisfizo plenamente todos los criterios definidos para la concentración de la selección”, destacó la AUF.

Entre los factores determinantes estuvo la posibilidad de reunir en un mismo complejo el hotel, las canchas de entrenamiento, el gimnasio, las áreas médicas y los espacios de trabajo, lo que permitiría evitar traslados diarios prolongados, situación que se presentaba en otras ciudades evaluadas.

Asimismo, se valoró un esquema de hospedaje con espacios independientes, similar al Complejo Celeste, además de áreas abiertas y zonas verdes, elementos considerados fundamentales para una estancia cercana a un mes.

A la espera del visto bueno de la FIFA

Aunque Playa del Carmen ya fue propuesta como la sede preferida, la confirmación definitiva dependerá de la aprobación de la FIFA, organismo encargado de validar oficialmente los centros de concentración de las selecciones mundialistas.

El camino de Uruguay en el Mundial

En el ámbito deportivo, la Celeste ya tiene definido su calendario en la fase de grupos. Su debut será el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami; posteriormente se medirá a Cabo Verde el 21 de junio en la misma sede y cerrará la primera ronda el 26 de junio ante España en el Estadio Akron de Guadalajara.