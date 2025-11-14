Uruguay, en busca de consistencia, y México, que intenta crecer, se miden en amistoso

La selección de Uruguay, en busca de encontrar consistencia, y México, que intenta crecer, se enfrentarán este sábado, en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026, en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.

Tras obtener su clasificación para el Mundial en la eliminatoria de Conmebol, en la que terminó en cuarto lugar, el equipo del seleccionador argentino Marcelo Bielsa necesita mantener la senda de triunfos y mejorar el funcionamiento que mostró en la pasada jornada FIFA en la que venció a República Dominicana y Uzbekistán.

Como lo hizo en estos duelos, el ‘Loco’ ha vuelto a integrar una convocatoria para observar a algunos elementos no tan frecuentes en las eliminatorias mundialistas.

Ante las ausencias por lesión de Sergio Rochet, Franco Israel, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, Bielsa optó por un puñado de figuras que actúan en el fútbol mexicano, algunas intermitentes en sus convocatorias.

Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, jugadores del América; Juan Manuel Sanabria, del Atlético de San Luis; Santiago Mele de Monterrey; y la sorpresiva llamada de Santiago Homenchenko, del Querétaro, un defensor de 22 años que asiste por primera vez a la selección absoluta.

Bielsa confía en Homenchenko, a quien dirigió en el preolímpico del 2024. El futbolista, además, participó con la Sub 20 que consiguió la Copa del Mundo de la especialidad en 2023.

Con México, el seleccionador Javier Aguirre, también ha tenido que recurrir a jóvenes ante la ausencia de jugadores como César Huerta, Alexis Vega, Santiago Giménez.

Armando González, un jugador de 22 años del Guadalajara, es una de las novedades en la convocatoria, la cual logró gracias a su destacado desempeño, que le dio el título de goleador en el Apertura con 11 anotaciones, empatado con el portugués Paulinho y el italiano Joao Pedro Giraldino.

Jorge Ruvalcaba, atacante de 24 años de Pumas, y el centrocampista del Seattle Sounders, Obed Vargas, de 20 años, son otros de los nuevos valores en una selección que ha recibido muchas críticas por la resistencia de Aguirre de dar oportunidad a nuevas caras.

México busca crecer y refrescar su ataque; Uruguay encontrar consistencia y elementos que apuntalen el sistema de Bielsa en un partido amistoso que promete intensidad, aunque no muchos goles.

Posibles alineaciones:

México: Ángel Malagón; Kevin Álvarez, César Montes, Joahn Vásquez, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Obed Vargas, Erick Sánchez, Diego Lainez; Germán Berterame y Raúl Jiménez.

Seleccionador Javier Aguirre.

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera; Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez, Maximiliano Araújo, Federico Viñas.

Seleccionador: Marcelo Bielsa.EFE

Árbitro: Por designar.

Estadio: Corona, en Torreón, Coahuila.

Hora: 20:00 (02:00 GMT).

