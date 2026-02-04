Uros Durdevic llegó a Monterrey y hoy entrena con Rayados

*Esperan sea el goleador que necesitan.

El delantero Uros Durdevic llegó a Monterrey la noche del martes 3 de febrero, y este miércoles ya debe estar entrenando con el equipo, que espera haber encontrado en él, al goleador perfecto ante la salida de Berterame.

El serbio llega procedente del Atlas de Guadalajara, con quienes marcó 22 goles en 52 partidos, obteniendo un título de goleo en la Liga MX.

Con esto, Rayados suma su tercer refuerzo para el actual Torneo Clausura 2026, luego de la llegada de central Alonso Aceves y el extremo argentino Luca Orellana.

