Unidades deportivas fortalecen los jóvenes de China, NL

La trascendencia de un deportista no solo depende de la capacidad del desarrollo individual de cada atleta dentro de competencias importantes, mucho depende también el contar con las herramientas necesarias para poder prepararse, desde una instalación debidamente equipada, un entrenador capacitado para que lo guie en forma adecuada conforme a su disciplina, además de un apoyo económico que lo lleve adquirir un roce en competencias que le permitan adquirir experiencia para enfrentar grandes retos.

Quizá todos estos factores para muchos deportistas del área metropolitana sean un poco más fácil contar con ellos, pero para uno que radica a más de 116 kilómetros de la cabecera estatal, sea un poco más complicado, por lo que la importancia de llegar a una competencia regional, nacional o internacional y obtener el éxito sea más relevante.

Tal caso sucede en el municipio de China, Nuevo León donde los triunfos nacionales de Kimberli Pérez en los Juegos Nacionales 2023 en la disciplina de halterofilia y de Gerardo Elizondo dentro de la Olimpiada estatal en el lanzamiento de jabalina, quienes cobran gran relevancia y habla del trabajo que sus entrenadores está realizando.

“Para nosotros es muy importante en que todos nuestros espacios deportivos cuenten con un adecuado mantenimiento adecuado, hablamos de fútbol, béisbol, softbol, básquetbol, gimnasio y pista atlética donde los diferentes responsables de ellas se encargan en que estén funcionando adecuadamente y en su defecto hacer la notificación necesario para en la menor tiempo posible tratar de rehabilitarla”, informó Marco Antonio González, Secretario del Ayuntamiento del municipio de China, Nuevo León.

El también responsable del adecuado funcionamiento de la infraestructura deportiva municipal comentó también el fomento a las actividades físicas significa a la población a la que sirve, “el deporte es salud, no hay mejor actividad que el deporte para tener un cuerpo sano”.

El mantenimiento de la Unidad Deportiva Raúl González equipada con pista de tartán para la práctica del atletismo, gimnasio de pesas, cancha de fútbol rápido y polivalente además de un estadio de béisbol y cancha polivalente, sumado al gimnasio municipal en la zona centro con

canchas de básquetbol y voleibol, así como el parque de Liga Pequeña de Béisbol con pasto sintético, no representa una carga de inversión de recursos para las autoridades municipales debido de que a pesar de ser una población de poco más de 10 mil habitantes debido a los resultados exitosos de sus deportistas en diversas competencias, no solo en el estado, si no fuera de él.

“Para nosotros es muy satisfactorio que una niña de nuestro municipio como Kimberli Pérez vaya a una competencia nacional de levantamiento de pesas, disciplina que no es muy común se practique en un municipio rural, y se traiga dos medallas de oro y una de plata, también tenemos el caso de Gerardo Elizondo un joven de 13 años que acude a la Olimpiada estatal y se trae el primer lugar en lanzamiento de jabalina, por dar solo dos ejemplo, eso habla bien del trabajo de los entrenadores y del adecuado funcionamiento de las instalaciones deportivas con las que contamos”, manifestó Marco Antonio González.

Pero los deportistas de los municipios rurales como China, Nuevo León, no solo cuentan con de instalaciones adecuadas para sus entrenamientos, sino que también cuentan con el apoyo de transporte muchas veces de los propios ayuntamientos o cubiertos por ellos para trasladarse al sitio de las competencias fuera de ellos y en muchas otras ocasiones también proporcionamos recursos económicos para inscripciones o gastos que tengan de alimentación u otros rubros.

“Nosotros solo les pedimos a nuestros deportistas, que le sigan echando ganas, porque el deporte es tener una buena salud, es alejarlos de los vicios y que sobresalgan en las disciplinas en las que participen y sigan poniendo el nombre de China Nuevo León muy en alto”, concluyó el Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio González.