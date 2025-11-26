Una multitud despide a Flamengo y provoca disturbios en el aeropuerto de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 26 nov (EFE).- Una multitud de hinchas despidió este miércoles a Flamengo, que viajó a Lima para disputar el próximo sábado la final de la Libertadores con el también brasileño Palmeiras, y provocó disturbios en el aeropuerto de Río de Janeiro, incluyendo aficionados viajando en los techos de los autobuses de la delegación.

El llamado “AeroFla”, como los aficionados del club más popular de Brasil suelen referirse a las despedidas del equipo cuando viaja a decisiones, demostró el poder de movilización del conjunto carioca, pero quedó empañado por los disturbios y los enfrentamientos con la policía, como pudo constatar EFE.

La policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y armas con balas de goma para dispersar a la multitud que se concentró en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro al final de la caravana de despedida.

La fiesta comenzó unas pocas horas antes en el Ninho de Urubu, el centro de entrenamiento de Flamengo en las afueras de la ciudad, en donde una primera multitud se concentró para despedir los dos autobuses que condujeron a los futbolistas hasta el aeropuerto.

Los vehículos fueron seguidos en su largo trayecto por decenas de automóviles y motocicletas en una fiesta animada por pitos, cánticos y banderas de fanáticos, aún más animados por el empate 1-1 que Flamengo consiguió la víspera en su visita al Atlético Mineiro y que lo acercó al título del Campeonato Brasileño de este año.

Tras el punto conquistado el martes, el equipo de Río de Janeiro tan solo necesita de una victoria en los dos partidos que le quedan pendientes para conquistar el título de Liga, que disputa igualmente con Palmeiras, su escolta en la clasificación.

Un descuido de los responsables por la seguridad durante el desplazamiento fue aprovechado por varios aficionados para subirse al techo de los autobuses, en donde prosiguieron la fiesta pese al riesgo.

Algunos de los hinchas llegaron a invadir uno de los autobuses, como quedó registrado en fotografías publicadas por los propios futbolistas en las redes sociales.

“Mi Dios, ¡qué locura!”, aseguró en una publicación el centrocampista español Saúl Ñíguez, quien agregó que el equipo de seguridad tuvo que trabajar.

La caravana tuvo dificultades para avanzar en algunos tramos, en donde los aficionados se tomaron las calles, por lo que los autobuses terminaron llegando al aeropuerto con varias abolladuras y una ventana quebrada.

Pero la mayor confusión se produjo cuando los autobuses llegaron a los accesos del Terminal de Cargas, por donde la delegación tenía que embarcar y en donde la policía tenía un retén para impedir el paso de aficionados y garantizar la seguridad.

La dispersión de los aficionados, varios de los cuales tuvieron que huir corriendo, generó una confusión y dejó a algunos heridos.

Flamengo, que intentará el sábado convertirse en el primer club brasileño con cuatro títulos de la Libertadores, algo a lo que también aspira Palmeiras, tiene previsto desembarcar en Lima hacia las 17.00 hora brasileña (20.00 GMT).

El conjunto carioca incluyó en su delegación al goleador Pedro y al defensa Léo Ortiz, que se recuperan de lesiones y son duda, y que el técnico Filipe Luis probablemente sustituirá por Danilo y Bruno Henrique.

El delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, suspendido por su expulsión en la semifinal ante Racing, también fue incluido en la delegación y estará en Lima junto al grupo, aunque sin posibilidad de jugar.

