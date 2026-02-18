Una foto junto a Vinicius, el fondo de pantalla de Prestianni antes del incidente

Una foto de Gianluca Prestianni disputando el balón a Vinicius en el partido entre el Benfica y el Real Madrid de enero era el fondo de pantalla del teléfono móvil del extremo argentino, al menos hasta hace seis días.

Esta es la imagen que puede apreciarse en un vídeo del equipo portugués, del que varias capturas se hicieron virales este miércoles, tras el supuesto incidente racista de ayer, en el partido de ida del ‘playoff’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones que terminó con victoria del conjunto merengue (0-1).

En la imagen aparece Prestianni con el móvil en la mano sentado junto a su compatriota Nicolás Otamendi en el avión que les llevó a Ponta Delgada en las islas Azores el 12 de febrero para jugar al día siguiente un encuentro de la liga portuguesa ante el Santa Clara.

La foto que se ve de fondo de pantalla en el celular de Prestianni es la misma que el argentino publicó hace dos semanas en Instagram, donde se le ve con el balón, perseguido por el internacional brasileño, durante el partido del 28 de enero en el Estádio da Luz en la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, que ganó el Benfica por 4-2.

Esa victoria aseguró el pase del Benfica al ‘playoff’ de la competición europea, donde ayer se reencontró con el Real Madrid, que ganó en Lisboa 0-1 gracias a un gol de Vini Jr. en el minuto 50.

El delantero merengue celebró el tanto bailando junto a la banderilla del córner y, acto seguido, tuvo un intercambio con Prestiani, quien durante unos instantes se tapó la boca con la camiseta.

En el minuto 51 y 26 segundos, Vinicius denunció al árbitro francés François Letexier que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.