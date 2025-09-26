Una distancia de otra época

Desde la llegada de Diego Simeone al banquillo del Atlético de Madrid, hace más de trece años, su equipo nunca encaró un derbi contra el Real Madrid dentro de las primeras 15 jornadas de una temporada a tanta distancia suya, nueve puntos, como ahora, cuando recibe este sábado al conjunto blanco, el líder de la Liga, en el estadio Metropolitano.

Es el resultado entre el pleno del Real Madrid, ganador sucesivamente ante Osasuna (1-0), Oviedo (0-3), Mallorca (2-1), Real Sociedad (1-2), Espanyol (2-0) y Levante (1-4), y los vaivenes del Atlético, derrotado por el Espanyol (2-1), empatado por Elche (1-1), Alavés (1-1) y Mallorca (1-1) y ganador solo contra el Villarreal (2-0) y el Rayo Vallecano (3-2), ambos como local, en la seis primeras citas.

No hay comparación con ningún otro derbi que se disputó a estas alturas, incluso más allá, en toda la era Simeone con nueve puntos de diferencia del equipo blanco sobre el rojiblanco.

Y sólo uno si se amplía la muestra a toda la primera vuelta, en la decimoséptima cita del curso 2021-22, la rebasa con diez puntos de distancia.

En los demás, la diferencia era menor. Nunca fue más allá de los cinco puntos con el conjunto de Simeone por detrás (2022-23 y 2023-24, cuando se midieron en la sexta jornada) cuando el enfrentamiento de produjo dentro de las primeras 15 citas del campeonato.

Es más, la mayor ventaja bajo esas circunstancias fue del Atlético sobre el Real Madrid, con 7 puntos en 2020-21, la última vez que el título liguero fue rojiblanco.

Por ejemplo, la pasada temporada, cuando ambos se enfrentaron en la octava jornada (una más que ahora), la renta del Real Madrid, que era segundo, sobre el Atlético, entonces tercero, era de 2 puntos. El choque terminó en empate en el Metropolitano (1-1).

En las tres ocasiones en la era Simeone en la que Atlético y el Real Madrid se enfrentaron en la séptima jornada, como ahora, el margen era bastante más apretado: en 2019-20, un solo punto, y en 2018-19, 2015-16 y 2013-14, de dos. Los tres primeros duelos se resolvieron con empate. El último, con triunfo del Atleti por 0-1 en el Santiago Bernabéu.

Para encontrar un derbi con más distancia en la clasificación que ahora en las primeras 15 jornadas de Liga hay que remontarse a antes de Simeone, al primer tramo de la campaña 2011-12, con Gregorio Manzano en el banquillo.

Entonces, en su choque de la decimocuarta cita, el Atlético llegó con 15 puntos menos que el Real Madrid. Fue el 26 de noviembre de 2011. Un mes después, el Atlético contrató a Simeone para dirigir su destino.

